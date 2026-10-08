Россия не планирует новых переговоров с США и Украиной

Россия пока не планирует возобновлять трехсторонние переговоры с США и Украиной о прекращении войны. В Москве заявляют, что в ближайшее время новых встреч не запланировано, хотя при этом отмечают, что готовы к дальнейшим контактам.

Россия пока не собирается возобновлять переговоры с США и Украиной о прекращении войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, сейчас нет конкретных планов относительно новой встречи в трехстороннем формате. «На сегодняшний день нет никаких актуальных планов по проведению контактов в этом формате. Что будет дальше, зависит не от нас», — сказал Рябков.

При этом представитель российского МИД заявил, что Москва якобы остается открытой для таких контактов. В то же время ответственность за прекращение трехсторонних встреч Рябков возложил на Украину. Заявление прозвучало на фоне новых сигналов из США. Государственный секретарь США Марко Рубио 8 октября заявил, что война между Россией и Украиной зашла в «стратегический тупик». По его словам, сейчас не видно четких перспектив завершения войны дипломатическим путем.

Рубио пояснил, что одна из главных проблем заключается в позициях сторон. По его словам, Россия требует полного контроля над Донбассом, тогда как Украина считает такие требования неприемлемыми. В то же время американский госсекретарь подчеркнул, что США не отказываются от попыток помочь сторонам договориться. «Мы уже пытались сделать это ранее, но пока эта цель остается недостижимой», — сказал Рубио.

Он также предупредил о риске дальнейшего обострения. По словам Рубио, нынешняя ситуация может привести к более широкой эскалации и втянуть в конфликт другие страны. Еще ранее Москва подавала другие сигналы относительно возможного продолжения переговоров. 25 сентября Владимир Путин заявлял, что предложения о возобновлении переговоров с Украиной остаются «на столе». Тогда он говорил, что Россия готова вернуться к диалогу после выборов в Госдуму.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявлял, что Кремль рассчитывает на трехстороннюю встречу с участием США в октябре. О возможности таких переговоров говорили и в Украине. Однако до новой встречи дело пока не дошло. Одним из факторов стали новые американские санкции против России. В Кремле заявляли, что они затрудняют поиск путей мирного урегулирования.

В 2026 году трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США уже проходили. Встречи состоялись дважды в Абу-Даби и ещё один раз в Женеве. Швейцария и Объединённые Арабские Эмираты заявляли о готовности вновь принять такие переговоры. США также пытались вернуть стороны к диалогу осенью. В начале сентября Дональд Трамп направил в Москву и Киев своих представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Однако договориться о новом этапе переговоров тогда не удалось.

По данным, приводимым Financial Times, одна из главных проблем — территориальные требования России. Москва продолжает настаивать на передаче ей контроля над Донбассом, тогда как Украина отвергает это требование.

Таким образом, новой трехсторонней встречи в ближайшее время, похоже, не будет. При этом США заявляют о готовности и в дальнейшем помогать сторонам искать путь к завершению войны, а Москва одновременно говорит об открытости к контактам и заявляет об отсутствии конкретных планов относительно переговоров.

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