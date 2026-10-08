Сенаторы США призвали Трампа ввести санкции против России в соответствии с законом Грэма

Высокопоставленные представители Демократической и Республиканской партий в Сенате США призвали президента Дональда Трампа ввести против России санкции, предусмотренные недавно принятым законом Грема.

Они направили открытое письмо министру финансов США Скоту Бессенту и государственному секретарю Марку Рубио.

Как отмечают авторы письма, одним из главных приоритетов США должно стать противодействие российскому «теневому флоту». Речь идет о сети танкеров, которую Москва использует для транспортировки нефти и обхода американских санкций.

Сенаторы также призвали прекратить работу новой спутниковой системы России, об опасности которой ранее предупреждала Украина.

В письме подчеркивается необходимость усиления экономического давления на Москву.

«Каждый день без максимального экономического давления позволяет Москве наращивать военную эскалацию», — говорится в обращении.

Роджер Викер и Джин Шахин также призвали администрацию США закрыть финансовые лазейки, позволяющие России обходить санкции.

«Иностранные банки нужно заставить сделать выбор: либо они работают с США, либо финансируют российскую войну. Делать и то, и другое невозможно», — заявили сенаторы.

По их мнению, американская администрация должна «парализовать глобальные финансовые сети, которые позволяют России уходить от санкций».

Особое внимание авторы письма призвали уделить иностранным банкам в Шанхае, а также «все более расширяющейся сети киргизских финансовых институтов». По словам сенаторов, эти структуры используются для отмывания капитала, находящегося под санкциями.

Отдельно Роджер Викер и Джин Шахин подчеркнули необходимость прекратить поставки в Россию технологий двойного назначения.

Речь идет о технологиях, которые могут использоваться не только в гражданской сфере, но и для обеспечения нужд российской армии и войны против Украины.

Таким образом, сенаторы призывают администрацию Дональда Трампа одновременно усилить давление на российский нефтяной сектор, финансовые сети, иностранные банки и поставки технологий, которые помогают Москве обходить санкционные ограничения.

С соответствующим призывом выступили председатель Комитета Сената по делам вооруженных сил Роджер Викер и ведущая демократка Комитета по международным отношениям Джин Шахин.

Украина ожидает от 22-го пакета санкций Европейского Союза ужесточения ограничений в отношении российского финансового сектора, новых запретов на поставки технологий в РФ и дополнительных мер против российского «теневого флота».

Европейский Союз может принять 22-й пакет санкций против России не раньше ноября. В то же время уже в октябре ЕС ожидает расширения персонального санкционного списка примерно на 1600 физических и юридических лиц.

Напомним, 2 октября Великобритания ввела санкции против семи граждан РФ, которых Лондон связывает с принудительной депортацией, индоктринацией и милитаризацией украинских детей. Среди тех, кто попал под санкции, — руководители российского «Движения первых» и его ячеек на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее США запретили операции с A7 из-за подозрений в обходе санкций.

Также Министерство финансов США ввело санкции против автомобильного и железнодорожного секторов Ирана. Ограничения стали частью операции Economic Outcast, направленной на перекрытие Тегерану доступа к финансовым ресурсам.

Правительство Великобритании 1 октября объявило о введении нового пакета санкций против России, под которые попали 31 физическое и юридическое лицо, а также суда российского «теневого флота».

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