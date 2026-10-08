Сенатори США закликали Трампа запровадити санкції проти Росії за законом Грема

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Високопоставлені представники Демократичної та Республіканської партій у Сенаті США закликали президента Дональда Трампа запровадити проти Росії санкції, передбачені нещодавно схваленим законом Грема.

Вони направили відкритого листа міністру фінансів США Скоту Бессенту та державному секретарю Марку Рубіо.

Як зазначають автори листа, одним із головних пріоритетів США має стати протидія російському «тіньовому флоту». Йдеться про мережу танкерів, яку Москва використовує для транспортування нафти та обходу американських санкцій.

Сенатори також закликали припинити роботу нової супутникової системи Росії, про небезпеку якої раніше попереджала Україна.

У листі наголошується на необхідності посилення економічного тиску на Москву.

«Кожен день без максимального економічного тиску дозволяє Москві нарощувати військову ескалацію», – йдеться у зверненні.

Роджер Вікер та Джин Шахін також закликали адміністрацію США закрити фінансові лазівки, які дозволяють Росії обходити санкції.

«Іноземні банки треба змусити зробити вибір: або вони працюють зі США, або фінансують російську війну. Робити одне та друге неможливо», – заявили сенатори.

На їхню думку, американська адміністрація має «паралізувати глобальні фінансові мережі, які дають Росії змогу уникати санкцій».

Особливу увагу автори листа закликали приділити іноземним банкам у Шанхаї, а також «дедалі ширшій мережі киргизьких фінансових інституцій». За словами сенаторів, ці структури використовуються для відмивання капіталу, який перебуває під санкціями.

Окремо Роджер Вікер і Джин Шахін наголосили на необхідності припинити постачання до Росії технологій подвійного призначення.

Йдеться про технології, які можуть використовуватися не лише у цивільній сфері, а й для забезпечення потреб російської армії та війни проти України.

Таким чином, сенатори закликають адміністрацію Дональда Трампа одночасно посилити тиск на російський нафтовий сектор, фінансові мережі, іноземні банки та постачання технологій, які допомагають Москві обходити санкційні обмеження.

Із відповідним закликом виступили голова Комітету Сенату у справах збройних сил Роджер Вікер та провідна демократка Комітету з міжнародних відносин Джин Шахін.

Україна очікує від 22-го пакета санкцій Європейського Союзу посилення обмежень проти російського фінансового сектору, нових заборон на постачання технологій до РФ та додаткових заходів проти російського «тіньового флоту».

Європейський Союз може ухвалити22-й пакет санкцій проти Росії не раніше листопада. Водночас уже у жовтні ЄС очікує розширення персонального санкційного списку приблизно на 1600 фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, Велика Британія 2 жовтня запровадила санкції проти семи громадян РФ, яких Лондон пов’язує з примусовою депортацією, індоктринацією та мілітаризацією українських дітей. Серед підсанкційних — керівники російського «Руху перших» та його осередків на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше США заборонили операції з A7 через підозри в обході санкцій.

Також Міністерство фінансів США запровадило санкції проти автомобільного та залізничного секторів Ірану. Обмеження стали частиною операції Economic Outcast, спрямованої на перекриття Тегерану доступу до фінансових ресурсів.

Уряд Великої Британії 1 жовтня оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти росії, під які потрапила 31 фізична та юридична особа, а також судна російського «тіньового флоту».

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