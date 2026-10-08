Трамп объявил о новых выплатах американцам накануне выборов

Президент США Дональд Трамп накануне промежуточных выборов 3 ноября объявил о ряде финансовых выплат для различных групп американцев. Общая сумма уже объявленных прямых выплат составляет около 2,35 млрд долларов.

Одной из последних инициатив стала единовременная выплата в размере 90 долларов для 20,8 млн американцев, пользующихся Medicare Part B — частью государственной программы медицинского страхования.

В Белом доме заявили, что эти средства должны помочь компенсировать рост расходов на медицинское страхование. Деньги планируется направить из Medicare Improvement Fund, на который Конгресс выделил 2 млрд долларов.

В то же время выплату получат не все американцы, зарегистрированные в Medicare.

В целом программой пользуются около 70,6 млн человек. Права на единовременную выплату в размере 90 долларов не будут иметь, в частности:

малообеспеченные граждане , чьи взносы по Part B покрывает сама программа;

люди с высокими доходами , которые платят дополнительный взнос;

участники частной программы Medicare Advantage.

Таким образом, выплата распространяется лишь на определенную часть участников Medicare.

Это не первая финансовая инициатива администрации Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов.

Ранее почти 950 тысячам американцев, приобретающих медицинскую страховку через государственный портал Healthcare.gov, начали выплачивать по 500 долларов. В Белом доме эти средства назвали возвратом излишне взимаемых сборов, которые, по утверждению администрации, были взысканы с пользователей программы Affordable Care Act при предыдущей администрации Джо Байдена.

В то же время выплаты не распространяются на всех примерно 19 млн американцев, пользующихся Obamacare. Средства получают только определенные категории участников федеральной программы Healthcare.gov.

По подсчётам Reuters, около 71% людей, имеющих право на эти 500 долларов, проживают в штатах, где в этом году проходят конкурентные выборы в Сенат или на пост губернатора.

Отдельно Дональд Трамп предложил выплачивать по 5 тысяч долларов всем совершеннолетним гражданам США, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом после ноябрьских выборов.

По оценке Reuters, реализация такой программы могла бы обойтись примерно в 1,2 трлн долларов, что составляет около 16% федерального бюджета США.

Для запуска программы необходимо одобрение Конгресса. В то же время эта инициатива пока не получила достаточной поддержки со стороны законодателей.

Еще одним решением накануне выборов стало объявление администрации президента США о выделении 150 млн долларов на строительство и модернизацию линий электропередач на Аляске.

Об этом стало известно 5 октября — в тот же день, когда вице-президент Джей Ди Венс проводил в штате предвыборную кампанию в поддержку республиканского сенатора Дэна Салливана, которому предстоит переизбрание.

Неделей ранее Дональд Трамп также объявил о планах строительства на Аляске нового трубопровода для транспортировки сжиженного природного газа. В то же время Джей Ди Венс отметил, что детали этого проекта ещё предстоит согласовать.

Таким образом, накануне промежуточных выборов администрация Дональда Трампа объявила о ряде финансовых мер, касающихся различных групп американцев. Сами выборы 3 ноября определят состав Конгресса США и будущий баланс политических сил в нем.

В Сан-Антонио, штат Техас, США, по меньшей мере 12 протестующих прерывали выступление президента Дональда Трампа на предвыборном митинге. Трамп агитировал за генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, который баллотируется в Сенат США от Республиканской партии.

Губернатор Калифорнии в США Хэвин Ньюсом назвал отвратительными и несовместимыми с должностью высказывания президента Дональда Трампа о возможном нападении Ирана на Лос-Анджелес или Сан-Диего. Ньюсом поручил Центру оценки угроз штата активно следить за ситуацией на случай, если иностранные стороны воспримут слова президента как приглашение атаковать Калифорнию.

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