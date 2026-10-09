В парламенте Болгарии разразился скандал из-за неофициального визита Буданова в страну

Неофициальный визит главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова в Болгарию вызвал острую политическую реакцию в болгарском парламенте. Представители нескольких политических сил заявили, что не получали официальной информации о приезде украинского чиновника, и потребовали от правительства объяснить цель его пребывания в стране.

Информация о пребывании Кирилла Буданова в Болгарии появилась после публикации лидера партии «Республиканцы за Болгарию» Цветана Цветанова, который обнародовал фотографию со встречи с украинским чиновником.

В то же время лидеры партий «Возрождение» и «Движение за права и свободы» Костадин Костадинов и Делян Пеевски заявили, что не располагают официальной информацией об этом визите, и потребовали объяснений от правительства.

В Министерстве иностранных дел Болгарии сообщили, что ведомство не было проинформировано о приезде Буданова. Там также отметили, что встречи с министром иностранных дел не состоялось. Аналогичную позицию выразили и в Министерстве обороны страны.

По имеющимся данным, Кирилл Буданов мог провести в Софии около 20 часов: он прибыл в среду, а в четверг вылетел в Соединенные Штаты Америки.

Лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что информация о пребывании Буданова в Болгарии стала известна накануне, однако её пришлось проверить.

«Мы узнали об этом визите вчера, но должны были проверить информацию... Сегодня эта информация поступила уже из вполне надежного источника, поэтому еще сегодня мы попросим разъяснений относительно того, в чем именно заключалась цель визита Буданова в Болгарию, ведь нам никто ничего не сказал», — заявил Костадинов.

По его словам, другие парламентские фракции, вероятно, также не были проинформированы о прибытии украинского представителя.

Костадинов обратил внимание и на совпадение во времени между визитом Буданова и заседанием Консультативного совета по вопросам национальной безопасности Болгарии, которое было созвано после атак дронов на два торговых судна в Чёрном море.

Отметим, что, согласно приведенному в публикации контексту, официальная София не называла ответственного за эти атаки, хотя Украина заявляла о причастности России.

Костадинов связал визит украинского чиновника с обсуждением подходов к достижению мира в Чёрном море. Он раскритиковал власти за то, что, по его мнению, они не объяснили болгарскому обществу обстоятельства приезда представителя Украины.

«На фоне того, что на заседании Консультативного совета обсуждались определенные формулировки относительно того, как следует искать взаимопонимание для достижения мира в Чёрном море, мы принимаем здесь правую руку руководителя одного из двух воюющих государств. Для меня, честно говоря, это проявление очень серьезного политического лицемерия», — заявил лидер пророссийской партии «Возрождение».

Он также утверждал, что визит ставит под сомнение внешнеполитические приоритеты Болгарии и вопросы национальной безопасности.

Отдельно Костадинов упомянул премьер-министра Болгарии Румена Радева, предположив, что власти не разглашают информацию о визите из-за возможной негативной реакции избирателей.

«Я понимаю, почему господин Румен Радев (премьер Болгарии — ред.) скрывает визит Кирилла Буданова в Болгарию — потому что его избирателям это не понравится. Однако болгарским гражданам нужно говорить правду, особенно тогда, когда за этот визит и его возможные последствия будем платить мы все», — утверждал Костадинов.

В заключение лидер партии «Возрождение» объявил, что направит правительству официальный запрос с требованием предоставить информацию о целях визита Кирилла Буданова и темах переговоров.

Об этом сообщает болгарское издание Nova.

Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отреагировал на очередные российские удары по гражданскому населению. Он обратился к российским пилотам, запускающим ракеты по украинским городам, и заявил, что они не смогут избежать ответственности, ссылаясь на приказы командования.

Украина может предложить своим международным партнерам сотрудничество в сфере перехвата реактивных дронов. По словам Кирилла Буданова, украинские разработки в этом направлении требуют значительных средств для масштабирования, поэтому их можно развивать совместно с партнерами.

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