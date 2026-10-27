В России поисковые системы будут сначала показывать сайты, посвященные поддержке женщин

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения, которые изменят порядок отображения результатов поиска по запросам об абортах. По замыслу, поисковые системы сначала должны показывать сайты с информацией о социальной поддержке женщин, а уже потом — другие ресурсы. Представить предложения правительство должно до 15 декабря 2026 года.

О новом поручении говорится в перечне задач, которые Путин поставил перед российским правительством. Документ предусматривает, что поисковые системы должны отдавать приоритет сайтам, предлагающим социальную поддержку женщинам, принимающим решение о прерывании беременности. В документе использована формулировка о «приоритетном индексировании» ресурсов, помогающих женщинам в ситуации репродуктивного выбора. Речь идет о поиске информации об услугах по искусственному прерыванию беременности.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Он должен представить соответствующие предложения до 15 декабря. Пока что речь идет не о готовых правилах для поисковых систем, а о задаче разработать механизм их изменения. В документе не уточняется, какие именно поисковые системы должны внедрить новый порядок и как будут определяться сайты, которые получат приоритет.

Идею ранее предложила Валентина Матвиенко

Подобную инициативу ещё в мае 2026 года озвучила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Она призвала изменить алгоритмы поисковых систем так, чтобы люди, ищущие клиники для прерывания беременности, сначала видели информацию о центрах помощи семьям и женщинам в сложных жизненных обстоятельствах.

«Чтобы при вводе в строке поиска информации о клиниках, где можно сделать аборт, сначала появлялись данные о центрах помощи семье, а только потом — сайты этих клиник», — поясняла Матвиенко. Она также предложила, чтобы на сайтах медицинских учреждений размещалась информация о возможных рисках и последствиях аборта для здоровья. Затем Матвиенко обратилась к IT-компаниям с просьбой поддержать ее предложение.

В России ужесточают ограничения на аборты

Инициатива с поисковиками появилась на фоне более широкой кампании российских властей, направленной на сокращение числа абортов. В разных регионах страны вводят ограничения, а частные клиники постепенно отказываются от проведения таких процедур. По данным Meduza, в 19 регионах России частные медицинские учреждения полностью прекратили оказывать услуги по прерыванию беременности. Это ещё больше ограничивает доступ женщин к таким услугам, особенно там, где выбор медицинских учреждений невелик.

Изменение результатов поиска может повлиять на то, какую информацию люди будут видеть первой при поиске. В то же время пока неизвестно, как именно будет работать новый механизм и обяжут ли поисковые системы изменить алгоритмы конкретным образом. На данном этапе речь идет именно о подготовке предложений, а не о уже введенном изменении или запрете на поиск информации об абортах. Об этом сообщают российские СМИ.

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