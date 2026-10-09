В миграционном центре «Фолкстон» в США нескольких граждан России, объявивших голодовку в знак протеста против условий содержания, перевели в карцеры. По словам их родственников, заключённым в течение нескольких дней отказывают в воде и мешают спать из-за ночных проверок.

В начале октября группа из 45 просителей политического убежища, среди которых 14 россиян, обратилась к властям США с требованием освободить их из миграционного центра «Фолкстон» в штате Джорджия.

На момент подписания коллективной жалобы люди находились в центре от 20 до 32 месяцев.

По словам жен россиян, с которыми пообщались журналисты «Важных историй», заключённым фактически не оказывают надлежащей медицинской помощи. Сотрудники учреждения игнорируют жалобы на зубную боль, а врачи назначают преимущественно обезболивающие препараты и антибиотики.

У одного из содержащихся под стражей после приема таких препаратов возникли проблемы с желудком.

Кроме того, иски мигрантов об обжаловании содержания под стражей, по информации издания, фактически оставались без должного рассмотрения.

После того как заключенные объявили голодовку, администрация центра «Фолкстон» собрала всех авторов коллективной жалобы.

По словам родственников, представители администрации заявили, что их действия ничего не изменят, пока у власти находится Дональд Трамп. Также заключенных предупредили, что протест якобы негативно повлияет на рассмотрение их ходатайств о предоставлении убежища и может ускорить депортацию.

На следующий день жена одного из задержанных потеряла с ним связь, хотя раньше они регулярно общались по телефону.

Впоследствии другому просителю убежища удалось позвонить жене. Он рассказал, что его вместе с другими россиянами, объявившими голодовку, перевели в карцер. Запись этого разговора, как отмечает издание, находится в распоряжении журналистов.

В настоящее время россиян содержат в одиночных камерах. По словам родственников, в течение нескольких дней сотрудники центра отказывают им в воде и мешают спать, проводя постоянные ночные проверки.

У некоторых заключённых из-за этого возникли новые проблемы со здоровьем. Несмотря на это, они намерены продолжать голодовку.

Россиян, с родственниками которых пообщались «Важные истории», задержали после того, как офицеры ICE — Иммиграционной и таможенной полиции США — остановили их автомобили для проверки.

По словам их жен, мужчин принудительно доставили в центр «Фолкстон», хотя они, как утверждают родственники, имели право ожидать решения суда о предоставлении политического убежища на свободе и не нарушали закон.

Они официально работали, платили налоги и проходили необходимые бюрократические процедуры.

После помещения в миграционные центры россиянам, по информации издания, не давали полноценно работать над делами о предоставлении убежища, а возможности общаться с адвокатами ограничивали.

Впоследствии суды рассмотрели их дела в сжатые сроки и отказали в предоставлении убежища. На момент объявления голодовки россияне уже подали апелляции, пытаясь обжаловать эти решения.

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на жену одного из задержанных.

Напомним, в тюрьме города Пиза в Италии поздно вечером в среду произошел бунт после того, как несколько заключённых.

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