У США відправили до карцерів росіян, які оголосили голодування в міграційній в’язниці

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У міграційному центрі «Фолкстон» у США кількох громадян Росії, які оголосили голодування на знак протесту проти умов утримання, перевели до карцерів. За словами їхніх родичів, ув’язненим протягом кількох днів відмовляють у воді та заважають спати через нічні перевірки.

На початку жовтня група з 45 шукачів політичного притулку, серед яких 14 росіян, звернулася до влади США з вимогою звільнити їх із міграційного центру «Фолкстон» у штаті Джорджія.

На момент підписання колективної скарги люди перебували в центрі від 20 до 32 місяців.

За словами дружин росіян, з якими поспілкувалися журналісти «Важных историй», ув’язненим фактично не надають належної медичної допомоги. Працівники установи ігнорують скарги на зубний біль, а лікарі призначають переважно знеболювальні препарати та антибіотики.

В однієї з утримуваних осіб після приймання таких препаратів виникли проблеми зі шлунком.

Крім того, позови мігрантів щодо оскарження утримання під вартою, за інформацією видання, фактично залишалися без належного розгляду.

Після того як ув’язнені оголосили голодування, адміністрація центру «Фолкстон» зібрала всіх авторів колективної скарги.

За словами родичів, представники адміністрації заявили, що їхні дії нічого не змінять, доки при владі залишається Дональд Трамп. Також ув’язнених попередили, що протест нібито негативно вплине на розгляд їхніх заяв про надання притулку та може прискорити депортацію.

Наступного дня дружина одного з утримуваних втратила з ним зв’язок, хоча раніше вони регулярно спілкувалися телефоном.

Згодом іншому шукачеві притулку вдалося зателефонувати дружині. Він розповів, що його разом з іншими росіянами, які оголосили голодування, перевели до карцера. Запис цієї розмови, як зазначає видання, є в розпорядженні журналістів.

Наразі росіян утримують в одиночних камерах. За словами родичів, протягом кількох днів працівники центру відмовляють їм у воді та порушують їхній сон, проводячи постійні нічні перевірки.

У деяких ув’язнених через це виникли нові проблеми зі здоров’ям. Попри це, вони мають намір продовжувати голодування.

Росіян, із родичами яких поспілкувалися «Важные истории», затримали після того, як офіцери ICE — Імміграційної та митної поліції США — зупинили їхні автомобілі для перевірки.

За словами їхніх дружин, чоловіків примусово доправили до центру «Фолкстон», хоча вони, як стверджують родичі, мали право очікувати рішення суду щодо надання політичного притулку на свободі та не порушували закон.

Вони офіційно працювали, сплачували податки й проходили необхідні бюрократичні процедури.

Після поміщення до міграційних центрів росіянам, за інформацією видання, не давали повноцінно працювати над справами про надання притулку, а можливості спілкуватися з адвокатами обмежували.

Згодом суди розглянули їхні справи у стислий термін і відмовили в наданні притулку. На момент оголошення голодування росіяни вже подали апеляції, намагаючись оскаржити ці рішення.

Про це повідомили ЗМІ з посиланням на дружину одного з утримуваних.

Нагадаємо, у в’язниці міста Піза в Італії пізно ввечері в середу стався бунт після того, як кілька ув’язнених.

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