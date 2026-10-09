Видео: Королева Таиланда самостоятельно совершила полет на истребителе Gripen
Королева Таиланда Сутхида Вачиралонгкорн 8 октября впервые самостоятельно подняла в воздух боевой истребитель JAS 39C Gripen. Полет состоялся на авиабазе Wing 7 в провинции Сурат Тхани, а за тренировкой наблюдал король Маха Вачиралонгкорн.
Перед вылетом королева лично провела предполетную проверку самолета, после чего взлетела и выполнила запланированную программу. Полет и посадка прошли успешно.
До этого Сутхида в течение нескольких недель готовилась к пилотированию истребителя. Она тренировалась на авиасимуляторе и уже имела более 10 часов налета на двухместной версии JAS 39D Gripen.
После приземления король встретил супругу с букетом цветов и прикрепил к её форме почётную нашивку Gripen Order Golden Patch, которую получают пилоты после полёта на истребителе Gripen.
Сутхида обладает значительным авиационным опытом. Её общий налёт на различных типах самолётов составляет более 1188 часов. Она освоила, в частности, учебные самолёты, лёгкие двухмоторные самолёты и пассажирские Boeing 737.
Ранее королева неоднократно летала вторым пилотом вместе с королём во время официальных перелётов по Таиланду и за границу.
Источник: Nation Thailand
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