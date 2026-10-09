Видео: Королева Таиланда самостоятельно совершила полет на истребителе Gripen

Королева Таиланда Сутхида Вачиралонгкорн 8 октября впервые самостоятельно подняла в воздух боевой истребитель JAS 39C Gripen. Полет состоялся на авиабазе Wing 7 в провинции Сурат Тхани, а за тренировкой наблюдал король Маха Вачиралонгкорн.

Перед вылетом королева лично провела предполетную проверку самолета, после чего взлетела и выполнила запланированную программу. Полет и посадка прошли успешно.

До этого Сутхида в течение нескольких недель готовилась к пилотированию истребителя. Она тренировалась на авиасимуляторе и уже имела более 10 часов налета на двухместной версии JAS 39D Gripen.

После приземления король встретил супругу с букетом цветов и прикрепил к её форме почётную нашивку Gripen Order Golden Patch, которую получают пилоты после полёта на истребителе Gripen.

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Сутхида обладает значительным авиационным опытом. Её общий налёт на различных типах самолётов составляет более 1188 часов. Она освоила, в частности, учебные самолёты, лёгкие двухмоторные самолёты и пассажирские Boeing 737.

Ранее королева неоднократно летала вторым пилотом вместе с королём во время официальных перелётов по Таиланду и за границу.

Источник: Nation Thailand

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