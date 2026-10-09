Відео: Королева Таїланду самостійно здійснила політ на винищувачі Gripen

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Королева Таїланду Сутхіда Вачіралонгкорн 8 жовтня вперше самостійно підняла в повітря бойовий винищувач JAS 39C Gripen. Політ відбувся на авіабазі Wing 7 у провінції Сурат Тхані, а за тренуванням спостерігав король Маха Вачіралонгкорн.

Перед вильотом королева особисто провела передпольотну перевірку літака, після чого злетіла та виконала заплановану програму. Політ і посадка пройшли успішно.

До цього Сутхіда протягом кількох тижнів готувалася до керування винищувачем. Вона тренувалася на авіасимуляторі та вже мала понад 10 годин нальоту на двомісній версії JAS 39D Gripen.

Після приземлення король зустрів дружину з букетом квітів і прикріпив до її форми почесну нашивку Gripen Order Golden Patch, яку отримують пілоти після польоту на винищувачі Gripen.

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Сутхіда має значний авіаційний досвід. Її загальний наліт на різних типах літаків становить понад 1188 годин. Вона опанувала, зокрема, навчальні літаки, легкі двомоторні літаки та пасажирські Boeing 737.

Раніше королева неодноразово літала другим пілотом разом із королем під час офіційних перельотів Таїландом та за кордон.

Джерело: Nation Thailand

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