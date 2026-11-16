Мерая Кері своїм взуттям спровокувала чутки про проблеми зі здоров'ям

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Поява 57-річної співачки Мераї Кері під час візиту до бразильського Сан-Паулу викликала занепокоєння шанувальників через її невпевнену ходу та відео, на якому вона спирається на помічницю. Згодом вона взагалі перевзулася у лофери на пласкій підошві.

«Відео, на якому Мерая виходить з авто і крокує на підборах до натовпу, викликало підозру, що у неї проблеми з кульшовими суглобами», — пише видання Meaww.com, зазначаючи, що дехто з підписників припустив можливу потребу в операції із заміни суглобів.

Ситуація привернула ще більшу увагу після публікації іншого ролика, де артистка з'явилася в мініспідниці та лоферах Gucci на пласкій підошві — у взутті без підборів зірку бачать вкрай рідко, і хоча в них вона пересувалася впевненіше, фани продовжують чекати на роз'яснення щодо стану її здоров'я.

Джерело: Meaww.com.

Раніше ми писали, що американська співачка Мерая Кері з піснею All I Want for Christmas Is You встановила рекорд за кількістю тижнів, проведених під номером 1 у чарті Billboard Hot 100.

Співачка Мерая Кері розповіла про смерть матері й сестри, які померли в один день.

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