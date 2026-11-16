Мэрайя Кэри своей обувью вызвала слухи о проблемах со здоровьем

Появление 57-летней певицы Мэрайи Кэри во время визита в бразильский Сан-Паулу вызвало беспокойство поклонников из-за её неуверенной походки и видео, на котором она опирается на помощницу. Впоследствии она вообще переобулась в лоферы на плоской подошве.

«Видео, на котором Мэрайя выходит из машины и идет на каблуках к толпе, вызвало подозрение, что у неё проблемы с тазобедренными суставами», — пишет издание Meaww.com, отмечая, что некоторые подписчики предположили возможную необходимость операции по замене суставов.

Ситуация привлекла ещё больше внимания после публикации другого ролика, где артистка появилась в мини-юбке и лоферах Gucci на плоской подошве — в обуви без каблуков звезду видят крайне редко, и хотя в них она передвигалась увереннее, фанаты продолжают ждать разъяснений относительно состояния её здоровья.

Источник: Meaww.com.

Ранее мы писали, что американская певица Мэрайя Кэри с песней All I Want for Christmas Is You установила рекорд по количеству недель, проведённых на первом месте в чарте Billboard Hot 100.

Певица Мэрайя Кэри рассказала о смерти матери и сестры, которые скончались в один день.

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