Mariah Carey swoimi butami wywołała plotki o problemach zdrowotnych

Pojawienie się 57-letniej piosenkarki Mariah Carey podczas wizyty w brazylijskim São Paulo wzbudziło niepokój fanów z powodu jej chwiejnego chodu oraz nagrania, na którym opiera się na asystentce. Później w ogóle zmieniła obuwie na loafersy na płaskiej podeszwie.

„Film, na którym Mariah wysiada z samochodu i idzie w szpilkach w kierunku tłumu, wzbudził podejrzenia, że ma problemy ze stawami biodrowymi” — pisze serwis Meaww.com, zaznaczając, że niektórzy obserwujący sugerowali, iż może ona potrzebować operacji wymiany stawów.

Sytuacja wzbudziła jeszcze większe zainteresowanie po opublikowaniu kolejnego filmiku, na którym artystka pojawiła się w minispódniczce i płaskich loafersach marki Gucci — gwiazdę niezwykle rzadko widuje się w butach bez obcasów, i choć poruszała się w nich pewniej, fani nadal czekają na wyjaśnienia dotyczące jej stanu zdrowia.

Źródło: Meaww.com.

Wcześniej pisaliśmy, że amerykańska piosenkarka Mariah Carey piosenką „All I Want for Christmas Is You” ustanowiła rekord pod względem liczby tygodni spędzonych na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100.

Piosenkarka Mariah Carey opowiedziała o śmierci matki i siostry, które zmarły tego samego dnia.

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