Paramount представила новий серіал Аватар: Сім притулків

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9 жовтня на платформі Paramount+ відбудеться прем’єра анімаційного серіалу «Аватар: Сім притулків» — нового розділу всесвіту «Аватар: Останній захисник». Історія розповість про нового Аватара, який здатний керувати всіма чотирма стихіями. Перший сезон налічуватиме 26 серій, а події розгортатимуться у світі, який пережив масштабний катаклізм.

Дата виходу, платформа та актори озвучування

Дата прем’єри: 9 жовтня 2026 року.

Платформа: Paramount+.

Жанр: анімація, фентезі, пригоди.

Актори озвучування: Сахелі Хан, Айшу Деван, Акшай Кханна, Мейджор Курда, Сакіна Джаффрі, Даррен Барнет, Діанн Доан, Ді Бредлі Бейкер.

Про що серіал «Аватар: Сім притулків»

«Аватар: Сім притулків» продовжить історію анімаційного всесвіту, започаткованого серіалом «Аватар: Останній захисник», який уперше вийшов на екрани у 2005 році.

Оригінальний мультсеріал розповідав про Аанга — останнього мага повітря, здатного керувати всіма чотирма стихіями. Згодом історію продовжила Корра, яка стала наступним Аватаром.

У новому серіалі головною героїнею стане Паві — молода магиня землі, яка отримує сили Аватара після смерті Корри. Однак її історія розгортається у майбутньому, у світі, що зазнав масштабних катаклізмів. Цивілізація пережила руйнування, а люди зосередилися у Семи притулках — останніх територіях, де можна знайти прихисток.

На відміну від попередніх Аватарів, Паві не сприймають як рятівницю. Навпаки, їй доводиться переховуватися від людей і духів, одночасно опановуючи власні сили та намагаючись зрозуміти своє призначення у зміненому світі.

Разом зі своєю давно втраченою сестрою-близнючкою Нішею Паві прагнутиме розгадати таємницю свого походження та врятувати Сім притулків — останні осередки людської цивілізації.

Хто працював над новим серіалом

Творцями та виконавчими продюсерами «Аватар: Сім притулків» стали Майкл Данте ДіМартіно та Браян Конієцко, які також працювали над серіалами «Аватар: Останній захисник» і «Легенда про Корру».

Виробництвом займалися Avatar Studios, заснована ДіМартіно та Конієцко, і Nickelodeon Animation Studios. До команди виконавчих продюсерів також приєднався Ітан Сполдінг, який працював над оригінальним «Аватаром».

Загалом серіал матиме 26 епізодів тривалістю близько 30 хвилин кожен. Як і попередні проєкти франшизи, нову історію поділять на дві «книги». Перші три епізоди вийдуть на Paramount+ 9 жовтня, а наступні серії публікуватимуть блоками по три.

Хто такі Аанг і Корра у всесвіті «Аватара»

Аанг — головний герой мультсеріалу «Аватар: Останній захисник» та один із найвідоміших Аватарів у франшизі. Він був останнім представником повітряних кочівників і міг керувати всіма чотирма стихіями. Аанга знайшли в айсберзі Катара та Сокка. Після цього він мав опанувати інші стихії та зупинити столітню війну, яку розпочала Нація Вогню.

Корра стала головною героїнею продовження «Легенда про Корру» та наступною Аватаркою після Аанга. Вона походила з Південного племені Води й уміла керувати водою, землею та вогнем, а згодом опанувала повітряну магію. Її історія розгорталася у Республіканському місті, де Корра навчалася, протистояла ворогам Аватара та намагалася підтримувати баланс між людським і духовним світами.

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«Аватар: Сім притулків» представить нову героїню та новий світ, у якому Паві доведеться не лише опанувати сили Аватара, а й боротися за виживання останніх осередків цивілізації.

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