Мати Роналду зробила емоційне зізнання про сина

Мати Кріштіану Роналду Долореш Авейру емоційно відреагувала на від'їзд сина з розташування збірної Португалії. Вона зізналася, що ситуація сильно її засмутила, але водночас підтримала рішення футболіста. За словами Долореш, Роналду заслуговує на значно більше поваги за те, що зробив для португальського футболу.

Долореш Авейру не приховувала, що новина про від'їзд сина зі збірної стала для неї болючою. Вона зізналася, що навіть плакала через ситуацію. Жінка вважає, що Кріштіану мав завершити цю історію зовсім інакше. На її думку, футболіст заслужив піти зі збірної з більшою повагою після всього, що зробив для Португалії. «Мені сумно, це нормально. Це був шок: мій син міг піти через парадний вхід, а пішов через чорний, але нічого, Господь про все подбає», — сказала Долореш. Попри розчарування, вона заявила, що повністю підтримує сина. За її словами, остаточне рішення Кріштіану ухвалив сам.

Що Роналду сказав матері

Долореш також розповіла про коротку розмову з сином після того, як він залишив розташування національної команди. За її словами, Роналду попросив матір не хвилюватися. Він пообіцяв пізніше розповісти їй, що насправді сталося. «Він сказав мені: «Мамо, не переживай, я розповім тобі правду, коли ми всі будемо разом». А я відповіла: «Добре, сину, треба це пережити», — розповіла Долореш. Вона також намагалася заспокоїти футболіста. Водночас мати Роналду наголосила, що не стала тиснути на нього і прийняла його рішення.

«Він завжди був героєм Португалії»

Долореш Авейру переконана, що внесок її сина у збірну Португалії не можна недооцінювати. Вона нагадала, що Роналду багато років був одним із головних футболістів національної команди.

За словами матері, саме тому їй особливо боляче бачити нинішню ситуацію. «Він багато дав Португалії, тому завжди буде з нами. Він завжди був героєм Португалії. Його не цінують так, як слід. Вони не цінують Кріштіану. Це той португальський гравець, який у нас є», — заявила 71-річна Долореш Авейру. Водночас жінка закликала не зациклюватися на конфлікті. Вона хоче, щоб ця історія залишилася в минулому, а її син міг рухатися далі.

Що сталося між Роналду та збірною

Від'їзд Кріштіану Роналду стався на тлі конфлікту навколо його участі у матчі збірної Португалії. Футболіст не вийшов на поле, після чого вирішив залишити розташування національної команди. За інформацією джерела, ситуація пов'язана з рішенням тренера Жорже Жезуша не випускати 41-річного Роналду на поле. Футболіст сприйняв це рішення болісно та залишив табір збірної.

Тепер його мати публічно стала на бік сина. Вона визнає, що ситуація завдала їй болю, але водночас довіряє рішенню Кріштіану. Для Долореш головне — те, що її син багато років представляв Португалію та зробив великий внесок у національну команду. Вона переконана, що незалежно від останнього конфлікту Роналду назавжди залишиться важливою фігурою для португальського футболу. Про це пише Daily Mail.

Читай нас у