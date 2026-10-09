Мать Роналду сделала эмоциональное признание о сыне

Мать Криштиану Роналду, Долорес Авейра, эмоционально отреагировала на отъезд сына из лагеря сборной Португалии. Она призналась, что ситуация сильно её огорчила, но в то же время поддержала решение футболиста. По словам Долорес, Роналду заслуживает гораздо большего уважения за то, что он сделал для португальского футбола.

Долорес Авейру не скрывала, что новость об уходе сына из сборной стала для неё болезненной. Она призналась, что даже плакала из-за этой ситуации. Женщина считает, что Криштиану должен был завершить эту историю совсем по-другому. По её мнению, футболист заслужил уйти из сборной с большим уважением после всего, что сделал для Португалии. «Мне грустно, это нормально. Это был шок: мой сын мог уйти через парадный вход, а ушел через черный, но ничего, Господь обо всем позаботится», — сказала Долореш. Несмотря на разочарование, она заявила, что полностью поддерживает сына. По её словам, окончательное решение Криштиану принял сам.

Что Роналду сказал матери

Долореш также рассказала о коротком разговоре с сыном после того, как он покинул расположение национальной команды. По её словам, Роналду попросил мать не волноваться. Он пообещал позже рассказать ей, что на самом деле произошло. «Он сказал мне: „Мама, не переживай, я расскажу тебе правду, когда мы все будем вместе“. А я ответила: «Хорошо, сынок, надо это пережить», — рассказала Долорес. Она также пыталась успокоить футболиста. В то же время мать Роналду подчеркнула, что не стала давить на него и приняла его решение.

«Он всегда был героем Португалии»

Долореш Авейру убеждена, что вклад её сына в сборную Португалии нельзя недооценивать. Она напомнила, что Роналду много лет был одним из главных футболистов национальной команды.

По словам матери, именно поэтому ей особенно больно видеть нынешнюю ситуацию. «Он многое дал Португалии, поэтому всегда будет с нами. Он всегда был героем Португалии. Его не ценят так, как следует. Они не ценят Криштиану. Это тот португальский игрок, который у нас есть», — заявила 71-летняя Долорес Авейру. В то же время женщина призвала не зацикливаться на конфликте. Она хочет, чтобы эта история осталась в прошлом, а её сын мог двигаться дальше.

Что произошло между Роналду и сборной

Уход Криштиану Роналду произошел на фоне конфликта вокруг его участия в матче сборной Португалии. Футболист не вышел на поле, после чего решил покинуть расположение национальной команды. По информации источника, ситуация связана с решением тренера Жорже Жезуша не выпускать 41-летнего Роналду на поле. Футболист болезненно воспринял это решение и покинул лагерь сборной.

Теперь его мать публично встала на сторону сына. Она признает, что ситуация причинила ей боль, но в то же время доверяет решению Криштиану. Для Долореш главное — то, что её сын много лет представлял Португалию и внес большой вклад в национальную команду. Она убеждена, что независимо от последнего конфликта Роналду навсегда останется важной фигурой для португальского футбола. Об этом пишет Daily Mail.

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