Paramount представила новый сериал «Аватар: Семь убежищ»

9 октября на платформе Paramount+ состоится премьера анимационного сериала «Аватар: Семь убежищ» — новой части вселенной «Аватар: Последний хранитель». История расскажет о новом Аватаре, способном управлять всеми четырьмя стихиями. Первый сезон будет состоять из 26 серий, а события будут разворачиваться в мире, пережившем масштабный катаклизм.

Дата выхода, платформа и актеры озвучки

Дата премьеры: 9 октября 2026 года.

Платформа: Paramount+.

Жанр: анимация, фэнтези, приключения.

Актёры озвучки: Сахели Хан, Айшу Деван, Акшай Кханна, Мейджор Курда, Сакина Джаффри, Даррен Барнет, Дианн Доан, Ди Брэдли Бейкер.

О чем сериал «Аватар: Семь убежищ»

«Аватар: Семь убежищ» продолжит историю анимационной вселенной, заложенной сериалом «Аватар: Последний маг», который впервые вышел на экраны в 2005 году.

Оригинальный мультсериал рассказывал об Аанге — последнем маге воздуха, способном управлять всеми четырьмя стихиями. Впоследствии историю продолжила Корра, ставшая следующим Аватаром.

В новом сериале главной героиней станет Пави — молодая магиня земли, которая обретает силы Аватара после смерти Корры. Однако её история разворачивается в будущем, в мире, пережившем масштабные катаклизмы. Цивилизация пережила разрушение, а люди сосредоточились в Семи убежищах — последних территориях, где можно найти приют.

В отличие от предыдущих Аватаров, Пави не воспринимают как спасительницу. Наоборот, ей приходится скрываться от людей и духов, одновременно осваивая собственные силы и пытаясь понять своё предназначение в изменившемся мире.

Вместе со своей давно потерянной сестрой-близнецом Нишей Пави будет стремиться разгадать тайну своего происхождения и спасти Семь убежищ — последние очаги человеческой цивилизации.

Кто работал над новым сериалом

Создателями и исполнительными продюсерами «Аватар: Семь убежищ» стали Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко, которые также работали над сериалами «Аватар: Последний защитник» и «Легенда о Корре».

Производством занимались Avatar Studios, основанная ДиМартино и Кониецко, и Nickelodeon Animation Studios. К команде исполнительных продюсеров также присоединился Итан Сполдинг, работавший над оригинальным «Аватаром».

Всего сериал будет состоять из 26 эпизодов продолжительностью около 30 минут каждый. Как и предыдущие проекты франшизы, новую историю разделят на две «книги». Первые три эпизода выйдут на Paramount+ 9 октября, а последующие серии будут публиковаться блоками по три.

Кто такие Аанг и Корра во вселенной «Аватара»

Аанг — главный герой мультсериала «Аватар: Последний хранитель» и один из самых известных Аватаров во франшизе. Он был последним представителем воздушных кочевников и мог управлять всеми четырьмя стихиями. Аанга нашли в айсберге Катар и Сокка. После этого ему предстояло овладеть другими стихиями и остановить столетнюю войну, начатую Нацией Огня.

Корра стала главной героиней продолжения «Легенда о Корре» и следующей Аватаркой после Аанга. Она происходила из Южного племени Воды и умела управлять водой, землёй и огнём, а впоследствии овладела магией воздуха. Её история разворачивалась в Республиканском городе, где Корра училась, противостояла врагам Аватара и пыталась поддерживать баланс между человеческим и духовным мирами.

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«Аватар: Семь убежищ» представит новую героиню и новый мир, в котором Паве придётся не только овладеть силами Аватара, но и бороться за выживание последних очагов цивилизации.

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