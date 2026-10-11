В Абу-Дабі створили ін’єкційний стимулятор нервів без батареї — ScienceDaily

В Абу-Дабі дослідники NYU Abu Dhabi у партнерстві з Cleveland Clinic Abu Dhabi розробили мініатюрний пристрій, який можна вводити в організм через стандартну голку для стимуляції периферичних нервів. Прилад розміром із невелике насіння не потребує батареї, дротів або хірургічної імплантації.

Як повідомляє ScienceDaily, пристрій розміщують поблизу визначеного нерва. Він подає контрольовані електричні сигнали, що змінюють нервову активність, а енергію отримує бездротово із зовнішнього джерела. Параметри стимуляції можна налаштовувати в реальному часі.

Контроль розташування

Автори роботи зазначили, що розташування імпланта можна визначати та контролювати за допомогою ультразвукового дослідження і комп’ютерної томографії. Це може допомагати під час введення пристрою біля потрібного нерва та подальшої перевірки його положення.

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Прилад також передбачає програмовану електростимуляцію, тобто характеристики сигналів можуть змінюватися відповідно до потреб пацієнта. Розробники розглядають технологію як потенційно менш інвазивний варіант нейростимуляції на додаток до медикаментів і хірургічно імплантованих систем.

Результати доклінічних тестів

Технологію перевірили в лабораторних і доклінічних експериментах. За даними дослідників, пристрій забезпечував точну стимуляцію нервів і зберігав стабільну роботу в умовах, наближених до реального застосування. Команда також продемонструвала активацію нервів in vivo — у живому організмі.

Результати опублікували в журналі Science Advances. Водночас ефективність пристрою для полегшення хронічного болю або лікування рухових розладів у людей поки не встановлена. Для оцінки його безпеки та результативності в медичній практиці потрібні подальші дослідження.

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