W Abu Zabi badacze z NYU Abu Dhabi, we współpracy z Cleveland Clinic Abu Dhabi, opracowali miniaturowe urządzenie, które można wprowadzić do organizmu przez standardową igłę w celu stymulacji nerwów obwodowych. Urządzenie wielkości małego nasiona nie wymaga baterii, przewodów ani chirurgicznego wszczepienia.

Jak informuje ScienceDaily, urządzenie umieszcza się w pobliżu określonego nerwu. Dostarcza ono kontrolowane sygnały elektryczne, które zmieniają aktywność nerwową, a energię otrzymuje bezprzewodowo z zewnętrznego źródła. Parametry stymulacji można regulować w czasie rzeczywistym.

Kontrola położenia

Autorzy pracy zaznaczyli, że położenie implantu można określać i kontrolować za pomocą badania ultrasonograficznego oraz tomografii komputerowej. Może to pomagać podczas umieszczania urządzenia przy potrzebnym nerwie i późniejszego sprawdzania jego położenia.

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Urządzenie umożliwia także programowalną elektrostymulację, co oznacza, że charakterystyka sygnałów może być zmieniana zgodnie z potrzebami pacjenta. Twórcy postrzegają tę technologię jako potencjalnie mniej inwazyjną opcję neurostymulacji, stanowiącą uzupełnienie leków i systemów wszczepianych chirurgicznie.

Wyniki testów przedklinicznych

Technologię sprawdzono w eksperymentach laboratoryjnych i przedklinicznych. Według badaczy urządzenie zapewniało precyzyjną stymulację nerwów i zachowywało stabilne działanie w warunkach zbliżonych do rzeczywistego zastosowania. Zespół zademonstrował również aktywację nerwów in vivo — w żywym organizmie.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Science Advances. Jednocześnie skuteczność urządzenia w łagodzeniu przewlekłego bólu lub leczeniu zaburzeń ruchowych u ludzi nie została jeszcze ustalona. Potrzebne są dalsze badania, aby ocenić jego bezpieczeństwo i skuteczność w praktyce medycznej.

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