在阿布扎比，NYU Abu Dhabi的研究人员与Cleveland Clinic Abu Dhabi合作，开发出一种微型装置，可通过标准针头注入人体，用于刺激周围神经。该装置大小如一粒小种子，无需电池、导线或外科植入。

据ScienceDaily报道，该装置被放置在特定神经附近。它发出可控电信号以改变神经活动，并通过无线方式从外部来源获得能量。刺激参数可以实时调整。

位置控制

研究作者指出，可通过超声检查和计算机断层扫描确定并监测植入物的位置。这可能有助于在所需神经附近放置装置，并随后核查其位置。

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该装置还支持可编程电刺激，这意味着信号特征可根据患者需求进行调整。开发人员将这项技术视为一种可能侵入性更低的神经刺激方案，可作为药物和外科植入系统的补充。

临床前测试结果

该技术已在实验室和临床前实验中接受测试。研究人员表示，该装置可实现精确的神经刺激，并在接近实际应用的条件下保持稳定运行。团队还展示了体内神经激活——即在活体生物体内。

研究结果发表于《Science Advances》期刊。与此同时，该装置对人类缓解慢性疼痛或治疗运动障碍的有效性尚未确定。还需要进一步研究，以评估其在医疗实践中的安全性和效果。

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