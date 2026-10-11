В Абу-Даби исследователи NYU Abu Dhabi в партнерстве с Cleveland Clinic Abu Dhabi разработали миниатюрное устройство, которое можно вводить в организм через стандартную иглу для стимуляции периферических нервов. Прибор размером с небольшое семя не требует батареи, проводов или хирургической имплантации.

Как сообщает ScienceDaily, устройство размещают возле определенного нерва. Оно подает контролируемые электрические сигналы, изменяющие нервную активность, а энергию получает беспроводным способом от внешнего источника. Параметры стимуляции можно настраивать в реальном времени.

Контроль расположения

Авторы работы отметили, что расположение импланта можно определять и контролировать с помощью ультразвукового исследования и компьютерной томографии. Это может помогать при введении устройства возле нужного нерва и последующей проверке его положения.

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Прибор также предусматривает программируемую электростимуляцию, то есть характеристики сигналов могут изменяться в соответствии с потребностями пациента. Разработчики рассматривают технологию как потенциально менее инвазивный вариант нейростимуляции в дополнение к медикаментам и хирургически имплантируемым системам.

Результаты доклинических тестов

Технологию проверили в лабораторных и доклинических экспериментах. По данным исследователей, устройство обеспечивало точную стимуляцию нервов и сохраняло стабильную работу в условиях, приближенных к реальному применению. Команда также продемонстрировала активацию нервов in vivo — в живом организме.

Результаты опубликовали в журнале Science Advances. В то же время эффективность устройства для облегчения хронической боли или лечения двигательных расстройств у людей пока не установлена. Для оценки его безопасности и результативности в медицинской практике необходимы дальнейшие исследования.

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