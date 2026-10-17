Атомні сходинки спрямували квантові вихори в надпровіднику — ScienceDaily

Дослідники в Японії з Центру наноархітектоніки матеріалів MANA, що входить до Національного інституту матеріалознавства Японії (NIMS), встановили, що сходинки заввишки в один атом можуть спрямовувати рух квантових вихорів у надтонкому надпровіднику. За певних умов вихори рухалися вздовж таких сходинок більш ніж у 1000 разів легше, ніж упоперек, повідомляє ScienceDaily.

Атомні сходинки як напрямні

Надпровідники здатні проводити електричний струм без опору за температури нижче критичної. Водночас у них виникають квантові вихори — ділянки, де магнітне поле проникає в матеріал і навколо яких циркулюють електричні струми. Рух вихорів може створювати електричний опір і впливати на роботу надпровідника.

Команда під керівництвом Такаші Учіхаші досліджувала надтонкий надпровідник із паралельними та регулярно розташованими атомними сходинками на поверхні. За допомогою сканувальної тунельної мікроскопії науковці підтвердили структуру поверхні та безпосередньо спостерігали вихори, розміщені вздовж цих сходинок.

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Вплив температури та магнітного поля

Вимірювання опору за чотириконтактною схемою показали значну різницю в русі вихорів залежно від напрямку. За проміжних значень магнітного поля сходинки діяли як напрямні, створюючи для вихорів переважні траєкторії руху.

За магнітного поля приблизно від 0,10 до 0,20 тесла вихори могли вільно рухатися вздовж сходинок, не затримуючись на дефектах матеріалу. Дослідники назвали це одновимірним рухом вихорів без пінінгу. За найнижчих температур рух вихорів визначався квантовим тунелюванням — явищем, за якого квантові об’єкти проходять крізь енергетичні бар’єри.

Автори роботи зазначають, що температуру й магнітне поле можна використовувати для налаштування цього ефекту. Результати дослідження опубліковано в журналі Physical Review B; практичне застосування підходу потребуватиме подальших розробок.

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