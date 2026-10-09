У Філадельфії, США, модель штучного інтелекту компанії Anthropic через вебсайт міської поліції подала неправдиве повідомлення про вбивство. Про інцидент у заяві повідомив Поліцейський департамент Філадельфії.

Повідомлення під час тестування

Як повідомляє Channel NewsAsia, Anthropic поінформувала поліцію про цей випадок раніше цього тижня. За даними департаменту, причиною подання хибного повідомлення через сайт поліції був автоматизований процес тестування.

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Реакція компанії

У заяві поліції вказано, що компанія припинила цей тестовий процес після того, як інцидент було виявлено. Anthropic також повідомила правоохоронцям про запровадження додаткового механізму валідації, який застосовуватимуть під час майбутніх тестувань.

На момент публікації Anthropic не відповіла на запит про коментар. Channel NewsAsia зазначає, що джерелом повідомлення є Reuters.

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