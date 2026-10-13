Omron придбає американські Onlogic та Interlogic за $675 млн — Channel NewsAsia

У Токіо японський виробник Omron оголосив про намір придбати американського розробника, виробника та продавця промислових комп’ютерів Onlogic, а також його материнську компанію Interlogic, за 675 млн доларів. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Розвиток фізичного ШІ

Omron заявила, що угода має допомогти розвивати послуги у сфері фізичного штучного інтелекту в її бізнесі промислової автоматизації. Компанія планує поєднати технології високоточного керування з промисловими комп’ютерами Onlogic, щоб створювати платформи фізичного ШІ.

Японський виробник також розраховує розширити клієнтську базу у США завдяки придбанню Onlogic.

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Onlogic збереже бренд

Interlogic має стати дочірньою компанією Omron, яка повністю їй належатиме. Водночас Onlogic продовжить працювати як незалежний бізнес і збереже свій бренд та чинну управлінську команду.

У травні американський підрозділ Omron Robotics уклав угоду про співпрацю з італійською компанією автоматизації Comau для розробки сервісів автоматизації промислового виробництва. У ранкових торгах у Токіо акції Omron майже не змінилися, тоді як індекс Nikkei 225 знизився приблизно на 2,2%.

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