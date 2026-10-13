W Tokio japoński producent Omron ogłosił zamiar przejęcia amerykańskiego projektanta, producenta i sprzedawcy komputerów przemysłowych Onlogic, a także jego spółki macierzystej Interlogic, za 675 mln dolarów. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Rozwój fizycznej sztucznej inteligencji

Omron oświadczył, że transakcja ma pomóc w rozwoju usług w dziedzinie fizycznej sztucznej inteligencji w segmencie automatyki przemysłowej. Firma planuje połączyć technologie sterowania o wysokiej precyzji z komputerami przemysłowymi Onlogic, aby tworzyć platformy fizycznej AI.

Japoński producent liczy również na rozszerzenie bazy klientów w USA dzięki przejęciu Onlogic.

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Onlogic zachowa markę

Interlogic ma stać się spółką zależną Omron, należącą do niego w całości. Jednocześnie Onlogic będzie nadal działać jako niezależna firma i zachowa swoją markę oraz obecny zespół zarządzający.

W maju amerykański oddział Omron Robotics zawarł umowę o współpracy z włoską firmą automatyzacyjną Comau w celu opracowania usług automatyzacji produkcji przemysłowej. W porannym handlu w Tokio akcje Omron niemal się nie zmieniły, podczas gdy indeks Nikkei 225 spadł o około 2,2%.

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