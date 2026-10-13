В Токио японский производитель Omron объявил о намерении приобрести американского разработчика, производителя и продавца промышленных компьютеров Onlogic, а также его материнскую компанию Interlogic, за $675 млн. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Развитие физического ИИ

Omron заявила, что сделка должна помочь развивать услуги в сфере физического искусственного интеллекта в ее бизнесе промышленной автоматизации. Компания планирует объединить технологии высокоточного управления с промышленными компьютерами Onlogic, чтобы создавать платформы физического ИИ.

Японский производитель также рассчитывает расширить клиентскую базу в США благодаря приобретению Onlogic.

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Onlogic сохранит бренд

Interlogic должна стать дочерней компанией Omron, полностью принадлежащей ей. В то же время Onlogic продолжит работать как независимый бизнес и сохранит свой бренд и действующую управленческую команду.

В мае американское подразделение Omron Robotics заключило соглашение о сотрудничестве с итальянской компанией автоматизации Comau для разработки сервисов автоматизации промышленного производства. В ходе утренних торгов в Токио акции Omron почти не изменились, тогда как индекс Nikkei 225 снизился примерно на 2,2%.

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