Операція Зелений щит: ДБР повідомило про підозру 23 фігурантам, є затримані

0:00 / 0:00

Державне бюро розслідувань підбило проміжні підсумки спецоперації «Зелений щит», спрямованої на викриття незаконних рубок лісу, розкрадання деревини та корупції в лісовій галузі. У межах заходів про підозру повідомили 23 фігурантам, 11 із них затримали. Також правоохоронці провели 39 обшуків.

За даними бюро, правоохоронці провели заходи в межах 12 кримінальних проваджень. У шести з них фігурантам повідомили про підозру. Загалом підозри отримали 23 особи, серед яких 11 затримали.

Ще в шести кримінальних провадженнях слідчі провели 39 обшуків.

Крім того, ДБР завершило два досудові розслідування щодо дев’ятьох осіб. Одне з них стосується восьми фігурантів, у діях яких правоохоронці встановили ознаки організованої групи.

Під час спецоперації правоохоронці виявили різні способи можливого привласнення коштів і незаконного використання лісових ресурсів.

Зокрема, за даними ДБР, у викритих схемах:

Державні підприємства оплачували роботи, які підрядники фактично не виконували.

Посадовці продавали деревину за цінами, що завдавали збитків державі.

Здорові дерева дозволяли вирубувати під виглядом хворих.

Спецоперація «Зелений щит» спрямована на протидію незаконному використанню лісових ресурсів, розкраданню деревини та корупційним правопорушенням у галузі.

ДБР продовжує роботу в межах кримінальних проваджень, пов’язаних із порушеннями у лісовій сфері. Повідомлення про підозру не означає доведення вини: її має встановити суд.

Про це повідомили у ДБР.

7 жовтня Державне бюро розслідувань розпочало спецоперацію «Зелений щит» у лісовій галузі. Правоохоронці викриватимуть незаконні рубки, розкрадання деревини та корупційні схеми.

Про результати спецоперації «Зелений щит» ДБР повідомлятиме після завершення першочергових слідчих дій.

Раніше ДБР викрило патрульного, який за $7 тисяч організовував виїзд до Польщі.

На Хмельниччині жінка привласнила майже 8 тисяч євро власної доньки.

Фальшиві рахунки за електроенергію: як не потрапити на гачок шахраїв.

Шахраї залякали 13-річну доньку військового та виманили у неї $54 тисячі.

Читай нас у