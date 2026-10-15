Операція Зелений щит: ДБР повідомило про підозру 23 фігурантам, є затримані
Державне бюро розслідувань підбило проміжні підсумки спецоперації «Зелений щит», спрямованої на викриття незаконних рубок лісу, розкрадання деревини та корупції в лісовій галузі. У межах заходів про підозру повідомили 23 фігурантам, 11 із них затримали. Також правоохоронці провели 39 обшуків.
За даними бюро, правоохоронці провели заходи в межах 12 кримінальних проваджень. У шести з них фігурантам повідомили про підозру. Загалом підозри отримали 23 особи, серед яких 11 затримали.
Ще в шести кримінальних провадженнях слідчі провели 39 обшуків.
Крім того, ДБР завершило два досудові розслідування щодо дев’ятьох осіб. Одне з них стосується восьми фігурантів, у діях яких правоохоронці встановили ознаки організованої групи.
Під час спецоперації правоохоронці виявили різні способи можливого привласнення коштів і незаконного використання лісових ресурсів.
Зокрема, за даними ДБР, у викритих схемах:
- Державні підприємства оплачували роботи, які підрядники фактично не виконували.
- Посадовці продавали деревину за цінами, що завдавали збитків державі.
- Здорові дерева дозволяли вирубувати під виглядом хворих.
Спецоперація «Зелений щит» спрямована на протидію незаконному використанню лісових ресурсів, розкраданню деревини та корупційним правопорушенням у галузі.
ДБР продовжує роботу в межах кримінальних проваджень, пов’язаних із порушеннями у лісовій сфері. Повідомлення про підозру не означає доведення вини: її має встановити суд.
Про це повідомили у ДБР.
7 жовтня Державне бюро розслідувань розпочало спецоперацію «Зелений щит» у лісовій галузі. Правоохоронці викриватимуть незаконні рубки, розкрадання деревини та корупційні схеми.
Про результати спецоперації «Зелений щит» ДБР повідомлятиме після завершення першочергових слідчих дій.
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