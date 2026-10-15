Операция «Зеленый щит»: ГБР сообщило о предъявлении подозрения 23 фигурантам, есть задержанные

Государственное бюро расследований подвело промежуточные итоги спецоперации «Зеленый щит», направленной на раскрытие фактов незаконной вырубки леса, хищения древесины и коррупции в лесной отрасли. В рамках мероприятий 23 фигурантам было сообщено о подозрении, 11 из них задержаны. Также правоохранители провели 39 обысков.

По данным бюро, правоохранители провели мероприятия в рамках 12 уголовных производств. В шести из них фигурантам сообщили о подозрении. Всего подозрения получили 23 человека, 11 из которых задержаны.

Еще в шести уголовных производствах следователи провели 39 обысков.

Кроме того, ГБР завершило два досудебных расследования в отношении девяти лиц. Одно из них касается восьми фигурантов, в действиях которых правоохранители установили признаки организованной группы.

В ходе спецоперации правоохранители выявили различные способы возможного присвоения средств и незаконного использования лесных ресурсов.

В частности, по данным ГБР, в раскрытых схемах:

Государственные предприятия оплачивали работы, которые подрядчики фактически не выполняли.

Чиновники продавали древесину по ценам, наносящим ущерб государству.

Здоровые деревья разрешали вырубать под видом больных.

Спецоперация «Зеленый щит» направлена на противодействие незаконному использованию лесных ресурсов, хищению древесины и коррупционным правонарушениям в отрасли.

ГБР продолжает работу в рамках уголовных производств, связанных с нарушениями в лесной сфере. Уведомление о подозрении не означает доказательства вины: её должен установить суд.

Об этом сообщили в ГБР.

7 октября Государственное бюро расследований начало спецоперацию «Зеленый щит» в лесной отрасли. Правоохранители будут выявлять незаконные вырубки, хищения древесины и коррупционные схемы.

О результатах спецоперации «Зеленый щит» ГБР сообщит после завершения первоочередных следственных действий.

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