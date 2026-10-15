Операция «Зеленый щит»: ГБР сообщило о предъявлении подозрения 23 фигурантам, есть задержанные
Государственное бюро расследований подвело промежуточные итоги спецоперации «Зеленый щит», направленной на раскрытие фактов незаконной вырубки леса, хищения древесины и коррупции в лесной отрасли. В рамках мероприятий 23 фигурантам было сообщено о подозрении, 11 из них задержаны. Также правоохранители провели 39 обысков.
По данным бюро, правоохранители провели мероприятия в рамках 12 уголовных производств. В шести из них фигурантам сообщили о подозрении. Всего подозрения получили 23 человека, 11 из которых задержаны.
Еще в шести уголовных производствах следователи провели 39 обысков.
Кроме того, ГБР завершило два досудебных расследования в отношении девяти лиц. Одно из них касается восьми фигурантов, в действиях которых правоохранители установили признаки организованной группы.
В ходе спецоперации правоохранители выявили различные способы возможного присвоения средств и незаконного использования лесных ресурсов.
В частности, по данным ГБР, в раскрытых схемах:
- Государственные предприятия оплачивали работы, которые подрядчики фактически не выполняли.
- Чиновники продавали древесину по ценам, наносящим ущерб государству.
- Здоровые деревья разрешали вырубать под видом больных.
Спецоперация «Зеленый щит» направлена на противодействие незаконному использованию лесных ресурсов, хищению древесины и коррупционным правонарушениям в отрасли.
ГБР продолжает работу в рамках уголовных производств, связанных с нарушениями в лесной сфере. Уведомление о подозрении не означает доказательства вины: её должен установить суд.
Об этом сообщили в ГБР.
7 октября Государственное бюро расследований начало спецоперацию «Зеленый щит» в лесной отрасли. Правоохранители будут выявлять незаконные вырубки, хищения древесины и коррупционные схемы.
О результатах спецоперации «Зеленый щит» ГБР сообщит после завершения первоочередных следственных действий.
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