В Киевской области будут судить бывшего командира за привлечение военнослужащих к строительству дома

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего командира одной из воинских частей Киевской области, которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением. По данным прокуратуры, он привлекал подчиненных к строительству частного дома вместо выполнения военных обязанностей, что нанесло ущерб на сумму более 1,5 млн грн.

Установлено, что с апреля 2023 года по ноябрь 2025 года командир привлекал двух подчиненных военнослужащих, обладающих строительными навыками, к ремонтно-строительным работам в частном доме в Черкасской области, принадлежащем его сожительнице. Работы они выполняли в служебное время вместо выполнения обязанностей военной службы.

При этом командир скрывал фактическое отсутствие подчиненных, предоставляя ложные сведения об исполнении ими служебных обязанностей, и подписывал приказы об их премировании, хотя знал, что в это время вместо службы они работают на частном объекте.

На основании соответствующих документов военнослужащим безосновательно продолжали начислять и выплачивать денежное довольствие, в частности премии и надбавки.

В результате одному военнослужащему незаконно выплачено почти 800 тыс. грн, другому — более 700 тыс. грн.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, превысила 1,5 млн грн.

В рамках уголовного производства прокурор подал гражданский иск с целью возмещения всей суммы причиненного ущерба.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование проводилось ТУ ГБР в Киеве при оперативном сопровождении ГУКР СБ Украины.

Источник: Пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона

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