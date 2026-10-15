Во Львовской области предстанет перед судом 39-летний мужчина за хранение более 1,2 кг наркотиков

Прокуроры Стрыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя Нового Роздола, которого обвиняют в приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Общая масса изъятых веществ, согласно материалам дела, превышает 1,2 кг.

По данным следствия, в мае-июле 2026 года мужчина систематически получал через почтоматы посылки с запрещенными веществами. Часть он хранил для собственного употребления, остальное планировал продавать.

Так, в течение мая-июня он получил пять посылок с метадоном общей массой более 22 г. Наркотик он хранил для личного употребления.

Кроме того, мужчина получил посылку с тремя отдельно упакованными партиями психотропных веществ общей массой 316 г. По результатам экспертиз в исследованных образцах обнаружили 200 г PVP, 105 г амфетамина и 11 г экстази. Всё это он хранил дома с целью дальнейшего сбыта.

Впоследствии он получил еще одну посылку. При досмотре отправления были обнаружены вещества, содержавшие 424 г PVP и 57 г клефедрона.

В ходе экстренного обыска по месту жительства обвиняемого правоохранители изъяли еще более 444 г психотропных веществ. По заключению экспертов, в пересчете на чистое вещество они содержали более 227 г PVP и более 40 г клефедрона.

Также были изъяты 65 отдельно упакованных свертков и зип-пакет с PVP общей массой почти 100 г.

Мужчине инкриминируется незаконное приобретение и хранение наркотического средства и особо опасных психотропных веществ с целью и без цели сбыта, совершенные повторно, в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309 УК Украины).

Досудебное расследование — СВ ОП № 2 Стрыйского районного управления полиции ГУНП во Львовской области.

Источник: Львовская областная прокуратура

Ранее правоохранители раскрыли схему продажи гуманитарных автомобилей вместо их передачи ВСУ.

В Киеве раскрыли схему продажи гуманитарных автомобилей через TikTok

Правоохранители разоблачили ужгородского депутата в сокрытии активов на сумму 78 млн грн

Читай нас в