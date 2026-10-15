В Одесской области будут судить двух чиновниц за переплату в размере более 1 млн грн при закупке угля для детского санатория

Директора и бывшую должностную лицо государственного детского санатория в Одесской области обвиняют в злоупотреблении служебным положением при закупке почти 250 тонн каменного угля. По данным следствия, топливо было приобретено по завышенной цене, что нанесло государственному учреждению ущерб в размере более 1 млн грн.

По версии следствия, весной 2024 года директор санатория решила завладеть бюджетными средствами и привлекла к реализации плана подчиненную, которая отвечала за организацию публичных закупок.

Как утверждают правоохранители, по требованию руководительницы чиновница подготовила документацию, которая должна была обеспечить победу заранее выбранного участника торгов. Для определения ожидаемой стоимости закупки использовались специально подготовленные коммерческие предложения от выбранных компаний.

В результате санаторий приобрел почти 250 тонн каменного угля по цене свыше 13 тысяч гривен за тонну. При этом, по данным прокуратуры, рыночная стоимость топлива на тот момент составляла около 8 тысяч гривен за тонну.

Впоследствии директор лично подписала платежные документы, на основании которых поставщик получил средства. Общая сумма ущерба, нанесенного государственному учреждению, превысила 1 млн грн.

Обеим должностным лицам инкриминируют злоупотребление служебным положением, а одной из них также пособничество в совершении этого правонарушения. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Оперативное сопровождение по делу осуществляло Управление стратегических расследований в Одесской области Национальной полиции. Досудебное расследование проводило территориальное подразделение полиции.

В то же время предъявление обвинения не означает доказательства вины: её должен установить суд.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

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