В Харьковской области женщина скончалась после жестокого избиения, подозревают её мужа
В городе Богодухов Харьковской области 53-летнему мужчине было предъявлено подозрение в умышленном убийстве супруги. По данным следствия, во время ссоры на почве ревности он нанес женщине около 20 ударов руками и ногами, от которых она скончалась.
По информации следствия, трагедия произошла вечером 13 октября 2026 года в доме супругов. Между мужем и женой возник конфликт из-за ревности.
Во время ссоры мужчина, по версии следствия, жестоко избил жену. Он нанес ей около 20 ударов по голове, туловищу и ногам.
Полученные травмы оказались смертельными. После смерти женщины мужчина, как отмечают правоохранители, оставил её тело на кровати.
На следующий день правоохранители задержали 53-летнего мужчину по месту жительства.
Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Его действия квалифицировали по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
Прокурор обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование проводят следователи следственного отделения Богодуховского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
В то же время, в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины, человек считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
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