Подружжя з Києва загинуло в зіткненні з вантажівкою на Рівненщині

На Рівненщині внаслідок аварії загинули 68-річний киянин і його 71-річна дружина. ДТП сталася 9 жовтня близько 11:40 на трасі Київ — Чоп, у селі Грушвиця Друга. За попередніми даними поліції, водій Chevrolet виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою.

Смертельна аварія сталася вдень 9 жовтня на автодорозі Київ — Чоп у селі Грушвиця Друга Рівненського району. Близько 11:40 там зіткнулися легковий автомобіль Chevrolet і вантажівка TATA. За попередніми даними слідства, за кермом Chevrolet перебував 68-річний житель Києва. Чоловік не врахував звуження проїзної частини, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою, якою керував 63-річний житель Харкова.

Від удару вантажний автомобіль перекинувся. Водій легковика та його 71-річна дружина загинули на місці аварії. Водій вантажівки дістав незначні травми. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Поліція розслідує обставини аварії

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною третьою статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі кількох людей. Обидва транспортні засоби вилучили та доправили на спеціальний майданчик. Правоохоронці проводять слідчі дії, щоб встановити всі обставини аварії.

Наразі основною попередньою версією є виїзд Chevrolet на зустрічну смугу через звуження дороги. Остаточні висновки слідства мають встановити причини та деталі зіткнення. Про це повідомляє Поліція Рівненської області.

Раніше ми писали, що Бюро економічної безпеки України запідозрило у несплаті податків на 1,2 млрд грн найбільшого ліцензіата азартних ігор в мережі Інтернет.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох росіян та п’ятьох громадян України, які створили нелегальне онлайн-казино, що перерахувало до рф майже 3 млрд грн своїх прибутків.

Читай нас у