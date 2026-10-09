Супруги из Киева погибли в результате столкновения с грузовиком в Ровенской области

В Ровенской области в результате аварии погибли 68-летний киевлянин и его 71-летняя жена. ДТП произошло 9 октября около 11:40 на трассе Киев — Чоп, в селе Грушвица Вторая. По предварительным данным полиции, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Смертельное ДТП произошло днем 9 октября на автодороге Киев — Чоп в селе Грушвица Вторая Ровенского района. Около 11:40 там столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и грузовик TATA. По предварительным данным следствия, за рулем Chevrolet находился 68-летний житель Киева. Мужчина не учел сужение проезжей части, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, которым управлял 63-летний житель Харькова.

От удара грузовой автомобиль перевернулся. Водитель легковушки и его 71-летняя жена погибли на месте аварии. Водитель грузовика получил незначительные травмы. От госпитализации мужчина отказался.

Полиция расследует обстоятельства аварии

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек. Оба транспортных средства изъяли и доставили на специальную стоянку. Правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства аварии.

На данный момент основной предварительной версией является выезд Chevrolet на встречную полосу из-за сужения дороги. Окончательные выводы следствия должны установить причины и детали столкновения. Об этом сообщает полиция Ровенской области.

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