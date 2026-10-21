Україна може отримати від Естонії партію локомотивів

Естонія працює над передачею Україні значної кількості локомотивів. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив після телефонної розмови з естонським колегою Маргусом Цахкною. Сторони також обговорили російські атаки, посилення санкцій проти Москви та подальшу військову допомогу Україні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Естонії Маргусом Цахкною. Під час переговорів український міністр подякував естонській стороні за підтвердження роботи над передачею Україні значної кількості локомотивів. Він розповів, що поінформував колегу про останні російські атаки, ситуацію на фронті та перебіг дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення миру.

Окрему увагу міністри приділили залізничній інфраструктурі. Російські удари по ній створюють додаткові труднощі для перевезень, тому підтримка залізниці залишається важливою для України напередодні зими. «Щиро вдячний Маргусу та Естонії за сьогоднішнє підтвердження того, що вони працюють над передачею Україні значної кількості локомотивів», — написав Сибіга.

Він наголосив, що така допомога важлива для роботи транспортної системи країни. Від залізничного сполучення залежать не лише перевезення пасажирів і вантажів, а й робота підприємств та економіки загалом. Водночас у повідомленні не уточнюється, скільки саме локомотивів планують передати Україні, коли це може статися та про які моделі йдеться. Наразі відомо лише, що Естонія працює над цим питанням.

Про що ще говорили міністри

Під час розмови Сибіга та Цахкна також обговорили Конференцію з відновлення України, яка має відбутися в Таллінні, та очікувані результати цього заходу. Ще однією темою стали подальші кроки для посилення тиску на Росію. Українська сторона виступає за жорсткіші обмеження проти Москви та збільшення військової підтримки, щоб посилити здатність України протистояти російській агресії. «Тиск на Москву потрібно посилювати рішуче й стрімко, а не поступово. Ми з Маргусом поділяємо цей підхід», — зазначив Сибіга.

За його словами, сторони обговорили подальше посилення санкцій Європейського Союзу проти Росії, збільшення оборонної допомоги Україні та притягнення російської сторони до відповідальності за скоєні злочини. Зокрема, йшлося про підтримку України в межах ініціативи НАТО PURL. Вона передбачає закупівлю американського озброєння для України за фінансової участі країн-партнерів.

Сибіга подякував Естонії за підтримку

Наприкінці повідомлення український міністр подякував Естонії за допомогу та партнерство. Він назвав країну надійним союзником і другом України. Переговори відбулися на тлі підготовки до зимового періоду, коли стабільна робота залізниці та інших важливих об’єктів інфраструктури матиме особливе значення. Передача локомотивів могла б посилити можливості українських залізничників, однак конкретні терміни й обсяги допомоги поки не оголошені.

У розмові сторони також підтвердили спільний підхід до посилення санкційного тиску на Росію та продовження підтримки України. Про розмову Сибіга повідомив на своїй сторінці в соцмережі X.

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