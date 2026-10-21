Украина может получить от Эстонии партию локомотивов

Эстония работает над передачей Украине значительного количества локомотивов. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил после телефонного разговора со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной. Стороны также обсудили российские атаки, ужесточение санкций против Москвы и дальнейшую военную помощь Украине.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной. В ходе переговоров украинский министр поблагодарил эстонскую сторону за подтверждение работы над передачей Украине значительного количества локомотивов. Он рассказал, что проинформировал коллегу о последних российских атаках, ситуации на фронте и ходе дипломатических усилий, направленных на достижение мира.

Особое внимание министры уделили железнодорожной инфраструктуре. Российские удары по ней создают дополнительные трудности для перевозок, поэтому поддержка железной дороги остается важной для Украины в преддверии зимы. «Искренне благодарен Маргусу и Эстонии за сегодняшнее подтверждение того, что они работают над передачей Украине значительного количества локомотивов», — написал Сибига.

Он подчеркнул, что такая помощь важна для работы транспортной системы страны. От железнодорожного сообщения зависят не только перевозки пассажиров и грузов, но и работа предприятий, а также экономики в целом. В то же время в сообщении не уточняется, сколько именно локомотивов планируется передать Украине, когда это может произойти и о каких моделях идет речь. Пока известно лишь, что Эстония работает над этим вопросом.

О чём ещё говорили министры

В ходе беседы Сибига и Цахкна также обсудили Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в Таллинне, и ожидаемые результаты этого мероприятия. Еще одной темой стали дальнейшие шаги по усилению давления на Россию. Украинская сторона выступает за более жесткие ограничения в отношении Москвы и увеличение военной поддержки, чтобы усилить способность Украины противостоять российской агрессии. «Давление на Москву нужно усиливать решительно и стремительно, а не постепенно. Мы с Маргусом разделяем этот подход», — отметил Сибига.

По его словам, стороны обсудили дальнейшее ужесточение санкций Европейского Союза против России, увеличение оборонной помощи Украине и привлечение российской стороны к ответственности за совершенные преступления. В частности, речь шла о поддержке Украины в рамках инициативы НАТО PURL. Она предусматривает закупку американского вооружения для Украины при финансовом участии стран-партнеров.

Сибига поблагодарил Эстонию за поддержку

В конце сообщения украинский министр поблагодарил Эстонию за помощь и партнерство. Он назвал страну надежным союзником и другом Украины. Переговоры состоялись на фоне подготовки к зимнему периоду, когда стабильная работа железной дороги и других важных объектов инфраструктуры будет иметь особое значение. Передача локомотивов могла бы расширить возможности украинских железнодорожников, однако конкретные сроки и объемы помощи пока не объявлены.

В ходе беседы стороны также подтвердили общий подход к усилению санкционного давления на Россию и продолжению поддержки Украины. О беседе Сибига сообщил на своей странице в социальной сети X.

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