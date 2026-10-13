На фронті загинула операторка FPV-дронів Валерія Демон Степанова

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На фронті під час виконання бойового завдання загинула військова та операторка FPV-дронів Валерія «Демон» Степанова. Її життя обірвав ворожий безпілотник. У бійчині залишилися діти.

У серпні 2026 року Валерія публічно розповіла про домагання та фізичне насильство, з якими, за її словами, зіткнулася під час служби у 118-й окремій бригаді територіальної оборони. Після оприлюднення цих заяв військова повідомляла про погрози. Згодом вона долучилася до 432-го окремого полку безпілотних систем.

Авторка проєкту «Вона стоїть» Олена Олійник наголосила на необхідності незалежної перевірки обставин загибелі військової та розслідування заявлених нею фактів насильства.

У проєкті підкреслили, що не стверджують про зв’язок між цими подіями, однак закликають довести розслідування до кінця та притягнути до відповідальності всіх, чию вину буде встановлено.

Джерело: Українська правда. Життя

28 серпня 2025 у Кропивницькому відбулося прощання із загиблим пілотом винищувача МіГ-29, майором Сергієм Бондарем. Він служив у 40-й бригаді тактичної авіації «Привид Києва», був заступником командира ескадрильї.

У Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності відбулося прощання з українським пілотом МіГ-29 Максимом Устименком. Він був одним із тих, кого називали «Привидом Києва», і загинув відбаваючи масовану ракетно-дронову атаку рф.

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