На фронте погибла оператор FPV-дронов Валерия Демон Степанова

На фронте во время выполнения боевого задания погибла военнослужащая и оператор FPV-дронов Валерия «Демон» Степанова. Ее жизнь оборвал вражеский беспилотник. У погибшей остались дети.

В августе 2026 года Валерия публично рассказала о домогательствах и физическом насилии, с которыми, по её словам, столкнулась во время службы в 118-й отдельной бригаде территориальной обороны. После обнародования этих заявлений военнослужащая сообщала об угрозах. Впоследствии она присоединилась к 432-му отдельному полку беспилотных систем.

Автор проекта «Она стоит» Елена Олейник подчеркнула необходимость независимой проверки обстоятельств гибели военнослужащей и расследования заявленных ею фактов насилия.

В проекте подчеркнули, что не утверждают о связи между этими событиями, однако призывают довести расследование до конца и привлечь к ответственности всех, чья вина будет установлена.

Источник: Украинская правда. Жизнь

28 августа 2025 года в Кропивницком состоялись похороны погибшего пилота истребителя МиГ-29, майора Сергея Бондаря. Он служил в 40-й бригаде тактической авиации «Призрак Киева», был заместителем командира эскадрильи.

В Михайловском соборе и на Майдане Независимости состоялись похороны украинского пилота МиГ-29 Максима Устименко. Он был одним из тех, кого называли «Призраком Киева», и погиб, отражая массированную ракетно-дроновую атаку РФ.

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