Росія атакувала Сумщину, серед постраждалих — діти

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Упродовж доби з ранку 8 жовтня до ранку 9 жовтня російські війська завдали майже 40 ударів по 21 населеному пункту в 12 територіальних громадах Сумської області. Унаслідок атак є загиблий і постраждалі, серед яких двоє дітей.

У Сумській громаді внаслідок ворожого удару загинув 34-річний чоловік. Поранення та травми отримали троє чоловіків віком 36, 27 і 58 років. Крім того, через атаку безпілотника постраждали двоє 12-річних хлопців.

У Шосткинській громаді внаслідок влучання російського безпілотника поранення та травми отримали четверо жінок віком 45, 35, 48 і 38 років, а також 27-річний чоловік.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу постраждали 73-річна жінка та 31-річний чоловік. Також через влучання ворожого дрона травм зазнали 60-річна жінка та 37-річний чоловік.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах. Російські війська застосовували артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), FPV-дрони, інші безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Унаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки в кількох громадах області.

Шосткинська громада: пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Сумська громада: пошкоджено нежитлові приміщення, приміщення магазину, об’єкти цивільної інфраструктури та багатоквартирні житлові будинки.

Середино-Будська громада: пошкоджено приватний житловий будинок.

Глухівська громада: пошкоджено приватний житловий будинок та об’єкт цивільної інфраструктури.

Березівська громада: пошкоджено транспортні засоби.

Унаслідок обстрілів, здійснених російськими військами раніше, руйнування та пошкодження приватних житлових будинків зафіксували у Середино-Будській, Свеській, Зноб-Новгородській та Шалигинській громадах.

Крім того, у Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Фейсбуці.

Крім того, російські війська атакували складські приміщення в Бучанському районі Київської області. Унаслідок удару є постраждалі, а рятувальники продовжують пошуки жінки, яка може перебувати під завалами.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної атаки загинули щонайменше двоє людей.

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Також РФ ударила по Дніпру балістичними ракетами, пошкоджено підприємство.

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