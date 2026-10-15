Росія заборонить прямі криптоугоди між фізособами з липня 2027 — The Moscow Times

У Російській Федерації — державі-агресорі — з 1 липня 2027 року громадяни не зможуть напряму купувати або продавати криптовалюту один одному. Такі операції між фізичними особами виключать із переліку законних, ідеться в роз’ясненнях Центрального банку РФ.

Як повідомляє The Moscow Times, купівля та продаж криптовалют відбуватимуться лише через установи, які регулює російський центробанк. До них належать біржі, брокери, компанії з управління активами та цифрові депозитарії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ліміти для роздрібних інвесторів

Закон, підписаний президентом РФ Владіміром Путіним улітку, передбачає для роздрібних інвесторів ліміт у 300 тисяч рублів, або 3690 доларів, на рік через кожного посередника. Центробанк РФ уже формує реєстр авторизованих криптооператорів, до якого нині входять 12 установ, зокрема державні кредитні організації «Сбербанк» і ВТБ.

Ліцензування бірж і депозитаріїв

До 1 липня 2027 року криптовалютні біржі та цифрові депозитарії мають отримати необхідні ліцензії. Закон також забороняє розрахунки криптовалютою всередині Росії, однак не поширює цю заборону на транскордонні розрахунки. Медійні повідомлення про нові обмеження зазначали, що окремі люди можуть намагатися обходити їх, маскуючи прямий продаж криптовалюти під особисті подарунки або повернення боргу.

Читай нас у