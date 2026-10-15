В Российской Федерации — государстве-агрессоре — с 1 июля 2027 года граждане не смогут напрямую покупать или продавать криптовалюту друг другу. Такие операции между физическими лицами исключат из перечня законных, говорится в разъяснениях Центрального банка РФ.

Как сообщает The Moscow Times, покупка и продажа криптовалют будут происходить только через учреждения, которые регулирует российский центробанк. К ним относятся биржи, брокеры, компании по управлению активами и цифровые депозитарии.

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Лимиты для розничных инвесторов

Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным летом, предусматривает для розничных инвесторов лимит в 300 тысяч рублей, или 3690 долларов, в год через каждого посредника. Центробанк РФ уже формирует реестр авторизованных криптооператоров, в который сейчас входят 12 учреждений, в частности государственные кредитные организации «Сбербанк» и ВТБ.

Лицензирование бирж и депозитариев

До 1 июля 2027 года криптовалютные биржи и цифровые депозитарии должны получить необходимые лицензии. Закон также запрещает расчеты криптовалютой внутри России, однако не распространяет этот запрет на трансграничные расчеты. Медийные сообщения о новых ограничениях отмечали, что отдельные люди могут пытаться обходить их, маскируя прямую продажу криптовалюты под личные подарки или возврат долга.

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