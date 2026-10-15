W Federacji Rosyjskiej — państwie-agresorze — od 1 lipca 2027 roku obywatele nie będą mogli bezpośrednio kupować ani sprzedawać kryptowalut друг другу. Takie operacje między osobami fizycznymi zostaną wyłączone z listy legalnych, wynika z wyjaśnień Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej.

Jak informuje The Moscow Times, kupno i sprzedaż kryptowalut będą odbywać się wyłącznie za pośrednictwem instytucji regulowanych przez rosyjski bank centralny. Należą do nich giełdy, brokerzy, spółki zarządzające aktywami oraz depozytariusze cyfrowi.

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Limity dla inwestorów detalicznych

Ustawa podpisana latem przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina przewiduje dla inwestorów detalicznych limit 300 tys. rubli, czyli 3690 dolarów, rocznie za pośrednictwem każdego pośrednika. Bank Centralny Federacji Rosyjskiej już tworzy rejestr autoryzowanych operatorów kryptowalut, który obecnie obejmuje 12 instytucji, w tym państwowe organizacje kredytowe Sbierbank i WTB.

Licencjonowanie giełd i depozytariuszy

Do 1 lipca 2027 roku giełdy kryptowalut i depozytariusze cyfrowi muszą uzyskać niezbędne licencje. Ustawa zakazuje również rozliczeń w kryptowalutach na terytorium Rosji, jednak nie rozszerza tego zakazu na rozliczenia transgraniczne. Doniesienia medialne dotyczące nowych ograniczeń wskazywały, że niektóre osoby mogą próbować je omijać, maskując bezpośrednią sprzedaż kryptowalut jako osobiste prezenty lub spłatę długu.

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