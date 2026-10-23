在日本，一辆采用中置发动机布局、外形类似双门轿跑车的丰田原型车将于10月23日至25日在Okayama International Circuit赛道参加Super Taikyu系列赛第六站。该车由GR Team ORC Field车队报名参加实验性ST-Q组别，Motor1援引日本媒体报道。

带有GR Yaris部件的测试车身

日本供应商Ogura Racing Clutch公布的照片显示，这辆采用双门轿跑车身的汽车与此前的GR Yaris M概念车明显不同。同时，该原型车使用了GR Yaris的前后灯组，并配备了棱角分明的轮拱扩展件。

Motor1认为，这些部件可能是测试车身的一部分，而非未来量产车型最终设计的标志。车门后方的大型开口和加宽的面板可能是为冷却系统所需，并用于向安装在驾驶员身后的发动机提供气流。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

全新G20E发动机

丰田于2025年的Tokyo Auto Salon首次展示GR Yaris M概念车。该公司在这款车上将动力总成从车辆前部移至乘员舱后方，利用这款紧凑型掀背车测试中置发动机布局。

该概念车围绕全新的涡轮增压2.0升四缸G20E发动机开发。据Motor1称，丰田的目标是让搭载该动力单元的公路车型拥有超过400马力的功率。该公司尚未确认动力总成参数、驱动形式或量产版本的外观。该媒体指出，该项目与MR2车型可能回归有关联，但丰田尚未正式确认这一名称。

关注我们在