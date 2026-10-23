Прототип среднемоторного купе Toyota выступит в Super Taikyu — Motor1

В Японии купеобразный прототип Toyota со среднемоторной компоновкой должен принять участие в шестом этапе серии Super Taikyu на автодроме Okayama International Circuit 23–25 октября. Автомобиль заявлен командой GR Team ORC Field в экспериментальный класс ST-Q, сообщает Motor1 со ссылкой на японские СМИ.

Тестовый кузов с деталями GR Yaris

На опубликованных японским поставщиком Ogura Racing Clutch фотографиях виден автомобиль с кузовом купе, который существенно отличается от предыдущего концепта GR Yaris M. В то же время прототип использует передние и задние фонари от GR Yaris, а также имеет угловатые расширители колесных арок.

Motor1 предполагает, что эти элементы могут быть частью тестового кузова, а не признаком окончательного дизайна будущей серийной модели. Большие отверстия позади дверей и расширенные панели могут быть необходимы для системы охлаждения и обеспечения потока воздуха к двигателю, установленному за водителем.

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Новый двигатель G20E

Концепт GR Yaris M Toyota впервые представила на Tokyo Auto Salon в 2025 году. В нем компания перенесла силовую установку из передней части автомобиля за салон, использовав компактный хетчбэк для испытаний среднемоторной компоновки.

Концепт разработали вокруг нового турбированного 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя G20E. По данным Motor1, Toyota ориентируется на мощность свыше 400 л.с. для дорожного автомобиля с этим агрегатом. Компания пока не подтвердила параметры силовой установки, тип привода или внешность серийной версии. Издание отмечает, что проект связывают с возможным возвращением модели MR2, однако Toyota официально не подтверждала это название.

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