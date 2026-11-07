在澳大利亚，治安法院认定活动人士特雷弗·霍尔德两项妨碍政府工作人员执行公务的罪名成立；这些工作人员原计划对其土地进行火蚁防治。他被处以1500美元罚款，但未留下犯罪记录，《卫报》报道。

阻碍土地处理

事件发生于4月16日约上午9时20分，地点是昆士兰州布里斯班以西洛克耶谷阿代尔的霍尔德土地。该土地位于处理区内，原定作为火蚁防治计划的一部分接受年度处理。霍尔德事先已获知项目工作人员将到访。

根据法庭材料，活动人士的一小群支持者聚集在该土地附近，拍摄工作人员并朝他们叫喊。霍尔德拒绝让人打开大门约40分钟后，昆士兰警方将其拘留。他获释后，在与项目工作人员再次发生互动并再次收到警告后，第二次被拘留。

法院驳回辩方论点

霍尔德称，他受到警察和项目工作人员的恐吓，因此撤回了对他们在场的同意。他还通过律师比阿特丽斯·路德维希称，警方没有考虑他拒绝准入的“合理理由”。

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此外，这名活动人士援引了分别于2024年12月和2025年1月寄往初级产业部的信件。治安法官林恩·斯科因斯称，这些信件是单方面的准法律文件，试图通过对方未作回应来取得默认批准，并裁定其不具法律效力。

法院还驳回了霍尔德关于该计划未获《昆士兰州生物安全法》适当授权的主张。该法律要求土地所有者允许获授权工作人员进入，以开展针对火蚁的处理；火蚁被认定为优先防治害虫。霍尔德已向地区法院对该裁决提出上诉。

南十字星大学法学教授戴维·海尔珀恩将该活动人士的部分论点，特别是有关撤回同意的论点，与所谓“主权公民”运动的做法进行了比较。他表示，根据生物安全立法，所有者同意与否并不重要。

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