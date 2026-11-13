BAE Systems将自由现金流预测上调至30亿英镑——AeroTime

BAE Systems将2026年自由现金流预测上调至约30亿英镑（40亿美元），高于此前超过20亿英镑（27亿美元）的预期。该公司于2026年11月12日发布了更新后的预测。据AeroTime报道，该指标受到客户预付款的影响。

新预测计入了BAE Systems已经收到的资金，但不包括年底前可能收到的大额预付款。2026年上半年，该公司的自由现金流为17.9亿英镑（24亿美元），客户预付款也对此起到了促进作用。

销售预测维持不变

该公司没有调整于2026年7月公布的销售和利润预测。BAE Systems预计，其销售额将较2025年的307亿英镑增长8%至10%。根据预测，基础息税前利润将增长10%至12%，基础每股收益将增长11%至13%。

Electronic Systems、Air和Platforms & Services部门的强劲表现，帮助抵消了Maritime业务增长放缓和利润率下降的影响。

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GCAP合同和导弹项目

自2026年初以来，BAE Systems已获得价值330亿英镑（438亿美元）的订单，而2025年同期订单价值超过270亿英镑。该公司预计将在年底前签署更多协议。

与新一代战斗机项目Global Combat Air Programme相关的订单为BAE Systems带来约16亿英镑。这一金额包括该公司在Edgewing于7月获得的46亿英镑合同中所占的份额。BAE Systems在导弹制造商MBDA订单中所占份额约为15亿英镑。

在美国，该公司还获得了约10亿美元的额外弹药项目资金，其中包括APKWS精确制导系统和THAAD红外导引头。BAE Systems还获得约8亿美元，用于继续为美国陆军批量生产装甲多用途车辆。该公司计划于2027年2月19日公布全年业绩。

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