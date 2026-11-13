BAE Systems повысила прогноз свободного денежного потока на 2026 год примерно до £3 млрд ($4 млрд) по сравнению с предыдущим ожиданием на уровне более £2 млрд ($2,7 млрд). Компания опубликовала обновленный прогноз 12 ноября 2026 года. Как сообщает AeroTime, на показатель повлияли авансовые платежи заказчиков.

Новый прогноз учитывает средства, которые BAE Systems уже получила, но не включает возможные значительные авансы до конца года. В первом полугодии 2026 года свободный денежный поток компании составил £1,79 млрд ($2,4 млрд), чему также способствовали авансовые платежи клиентов.

Прогнозы продаж оставили без изменений

Компания не изменила прогнозы продаж и прибыли, опубликованные в июле 2026 года. BAE Systems ожидает, что ее продажи вырастут на 8–10% по сравнению с £30,7 млрд в 2025 году. Согласно прогнозу, базовая прибыль до уплаты процентов и налогов увеличится на 10–12%, а базовая прибыль на акцию — на 11–13%.

Сильные результаты подразделений Electronic Systems, Air и Platforms & Services помогли компенсировать более слабые темпы роста и более низкую маржинальность морского направления Maritime.

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Контракты GCAP и ракетные программы

С начала 2026 года BAE Systems получила заказы на £33 млрд ($43,8 млрд), тогда как за аналогичный период 2025 года их стоимость превышала £27 млрд. Компания рассчитывает заключить дополнительные соглашения до конца года.

Заказы, связанные с программой истребителя нового поколения Global Combat Air Programme, принесли BAE Systems около £1,6 млрд. В эту сумму входит доля компании в контракте на £4,6 млрд, который Edgewing получила в июле. Доля BAE Systems в заказах производителя ракет MBDA составила примерно £1,5 млрд.

В США компания также получила около $1 млрд дополнительного финансирования программ боеприпасов, в частности систем точного наведения APKWS и инфракрасных головок самонаведения THAAD. BAE Systems также получила примерно $800 млн на продолжение серийного производства бронированных многоцелевых машин для армии США. Компания планирует опубликовать полные годовые результаты 19 февраля 2027 года.

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