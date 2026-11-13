BAE Systems podniosła prognozę wolnych przepływów pieniężnych na 2026 rok do około 3 mld funtów (4 mld dolarów), wobec wcześniejszych oczekiwań na poziomie ponad 2 mld funtów (2,7 mld dolarów). Spółka opublikowała zaktualizowaną prognozę 12 listopada 2026 roku. Jak informuje AeroTime, na wskaźnik wpłynęły zaliczki od klientów.

Nowa prognoza uwzględnia środki, które BAE Systems już otrzymała, ale nie obejmuje możliwych znaczących zaliczek do końca roku. W pierwszym półroczu 2026 roku wolne przepływy pieniężne spółki wyniosły 1,79 mld funtów (2,4 mld dolarów), czemu również sprzyjały zaliczki od klientów.

Prognozy sprzedaży pozostawiono bez zmian

Spółka nie zmieniła prognoz sprzedaży i zysków opublikowanych w lipcu 2026 roku. BAE Systems oczekuje, że jej sprzedaż wzrośnie o 8–10% w porównaniu z 30,7 mld funtów w 2025 roku. Według prognozy bazowy zysk przed odsetkami i podatkami wzrośnie o 10–12%, a bazowy zysk na akcję — o 11–13%.

Silne wyniki działów Electronic Systems, Air oraz Platforms & Services pomogły zrekompensować wolniejsze tempo wzrostu i niższe marże segmentu morskiego Maritime.

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Kontrakty GCAP i programy rakietowe

Od początku 2026 roku BAE Systems otrzymała zamówienia o wartości 33 mld funtów (43,8 mld dolarów), podczas gdy w analogicznym okresie 2025 roku ich wartość przekraczała 27 mld funtów. Spółka liczy na zawarcie dodatkowych umów przed końcem roku.

Zamówienia związane z programem myśliwca nowej generacji Global Combat Air Programme przyniosły BAE Systems około 1,6 mld funtów. Kwota ta obejmuje udział spółki w kontrakcie o wartości 4,6 mld funtów, który Edgewing otrzymała w lipcu. Udział BAE Systems w zamówieniach producenta rakiet MBDA wyniósł około 1,5 mld funtów.

W Stanach Zjednoczonych spółka otrzymała również około 1 mld dolarów dodatkowego finansowania programów amunicyjnych, w tym systemów precyzyjnego naprowadzania APKWS oraz podczerwonych głowic samonaprowadzających THAAD. BAE Systems otrzymała także około 800 mln dolarów na kontynuację produkcji seryjnej opancerzonych pojazdów wielozadaniowych dla armii USA. Spółka planuje opublikować pełne wyniki roczne 19 lutego 2027 roku.

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