在以色列，沙尼·卢克的父亲尼西姆·卢克宣布退出以色列议会选举。沙尼·卢克在2023年10月7日哈马斯发动的袭击中遇害。他决定支持奥费尔·温特及其“阿姆哈·以色列”党，《耶路撒冷邮报》报道。

支持温特的政党

卢克此前代表右翼政党“奥罗特·哈沙哈尔”参选，但表示今后将支持温特的竞选活动。在解释这一决定时，他表达了对这名前以色列国防军军官领导才能的信心，以及对其实施让巴勒斯坦人完全迁出加沙地带政策能力的信心。

卢克表示，支持的原因之一是温特的政党刚刚成立，如他所指出的，该党未参与10月7日的事件。在哈马斯袭击后，他曾公开主张加强以色列的安全政策，并推动巴勒斯坦人迁出加沙。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

以色列国防军关于参与绑架者的声明

卢克发表声明的同一天，以色列国防军报告称已消灭塔梅尔·穆罕默德·易卜拉欣·阿兹-扎巴卡。军方称，他是哈马斯成员，在10月7日袭击期间进入以色列，并参与绑架沙尼·卢克。以色列国防军表示，阿兹-扎巴卡在加沙地带北部贾巴利亚地区的一次以色列空袭中死亡。

22岁的以色列裔德国纹身师沙尼·卢克在哈马斯袭击期间，正在雷伊姆基布兹附近参加Nova音乐节。2023年10月底，以色列法医部门在确认一块头骨碎片后认定她已死亡。以色列军方于2024年5月从加沙寻回她的遗骸，以便在以色列安葬。

关注我们在