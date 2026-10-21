В Израиле Ниссим Лук, отец Шани Лук, погибшей во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, объявил о выходе из предвыборной гонки в Кнессет. Он решил поддержать Офера Винтера и его партию «Амха Исраэль», сообщает Jerusalem Post.

Поддержка партии Винтера

Лук баллотировался от правой партии «Орот ха-Шахар», однако заявил, что далее будет поддерживать избирательную кампанию Винтера. Объясняя свое решение, он выразил уверенность в лидерских качествах бывшего офицера Армии обороны Израиля и его способности реализовать политику полной миграции палестинцев из сектора Газа.

По словам Лука, одной из причин поддержки стала новизна партии Винтера, которая, как он отметил, не была причастна к событиям 7 октября. После нападения ХАМАС он публично выступал за ужесточение политики безопасности Израиля и миграцию палестинцев из Газы.

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Заявление ЦАХАЛ о причастном к похищению

Заявление Лука прозвучало в тот же день, когда Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Тамера Мохаммада Ибрагима аз-Забаки. По данным военных, он был членом ХАМАС, проник в Израиль во время атаки 7 октября и участвовал в похищении Шани Лук. ЦАХАЛ заявил, что аз-Забака погиб в результате израильского авиаудара в районе Джабалии на севере сектора Газа.

Шани Лук, 22-летняя израильско-немецкая татуировщица, находилась на музыкальном фестивале Nova возле кибуца Реим во время нападения ХАМАС. В конце октября 2023 года израильские судебно-медицинские службы установили ее гибель после идентификации фрагмента черепа. Ее останки израильские военные вернули из Газы в мае 2024 года для захоронения в Израиле.

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